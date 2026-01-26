Giới chức Mỹ tranh cãi sau vụ sĩ quan bắn chết người ở Minneapolis

Quan chức Mỹ nói rằng đặc vụ liên bang bị đe dọa trong vụ nổ súng ở Minneapolis, trong khi truyền thông và giới chức bang Minnesota bác thông tin.

Truyền thông Mỹ ngày 25/1 công bố một số video do người đi đường quay lại, cho thấy khoảnh khắc sĩ quan lực lượng Tuần tra Biên giới bắn chết Alex Pretti, 37 tuổi, sau cuộc giằng co kéo dài khoảng 30 giây tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota trước đó một ngày.

Hãng thông tấn AP nhận định "những video này dường như mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng các đặc vụ đã khai hỏa để tự vệ khi Pretti tiến lại gần với một khẩu súng".

"Video cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại trong tay. Trong cuộc giằng co, một người hét lên ‘súng, súng’ và một sĩ quan dường như rút súng ngắn từ khu vực thắt lưng của Pretti rồi di chuyển ra xa. Một sĩ quan BP bắn phát đạn đầu tiên rồi nã thêm nhiều phát súng nữa sau khoảng thời gian ngắn", theo AP.

Tranh cãi xung quanh video đặc vụ bắn chết người ở Minneapolis Vụ xô xát và nổ súng khiến Alex Pretti thiệt mạng tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 24/1. Video: AP, Reuters

Kênh CNN cho biết tính đến chiều 25/1, không có video nào cho thấy Pretti tấn công các đặc vụ liên bang. Thay vào đó, người đàn ông này giơ điện thoại di động để quay video, tiến đến can thiệp khi đặc vụ xô ngã người phụ nữ và dường như chạm tay vào anh ta trong giây lát.

Pretti sau đó bị xịt hơi cay và quật ngã. Các sĩ quan khác cũng tham gia vật lộn, một người dường như đánh Pretti nhiều lần. Theo CNN, Pretti khi đó cầm điện thoại và không có gì trong tay còn lại.

Khi được hỏi về việc Pretti bị cáo buộc dùng súng đe dọa nhân viên tuần tra biên giới, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel không trả lời và cho biết sẽ chuyển câu hỏi cho "Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các công tố viên, những người đang điều tra sự việc".

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi liệu Pretti có giơ súng hay không, thay vào đó nói rằng "cuộc điều tra đang được tiến hành".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho rằng Pretti đã tấn công các sĩ quan. Tư lệnh Lực lượng Hải quan và Biên phòng Gregory Bovino cáo buộc Pretti "muốn gây ra thiệt hại tối đa và tàn sát lực lượng hành pháp".

Ông Bovino cho biết sự việc xảy ra khi các sĩ quan truy đuổi một người đàn ông nhập cư trái phép và đang bị truy nã vì tội hành hung vợ. Những người biểu tình thường cố gắng phá rối hoạt động tương tự bằng cách huýt sáo, bấm còi inh ỏi và la hét.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz bày tỏ thấy vọng về cách mô tả của chính quyền liên bang trong vụ nổ súng tại Minneapolis. "Tôi đã xem các video từ nhiều góc độ. Thật kinh tởm", ông nói.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết đã xem một trong số những video ghi lại sự việc, nhấn mạnh bản thân đã chứng kiến cảnh "6 đặc vụ đánh đập một người dân rồi bắn chết anh ấy".

Alex Pretti. Ảnh: WSJ

Đây là vụ nổ súng chết người thứ hai trong tháng này liên quan đến các đặc vụ đang truy quét người nhập cư ở Minneapolis. Vụ đầu tiên xảy ra ngày 7/1 khi nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết Renee Nicole Good, công dân Mỹ 37 tuổi, trong cuộc chạm trán tại khu dân cư phía nam Minneapolis.

Bang Minnesota trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Trump kể từ tháng 12/2025, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn mang tên Metro Surge. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.

Giới chức Minnesota đã kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trên, cho rằng tăng cường lực lượng hành pháp ở bang là động thái vi phạm hiến pháp và mang mục đích chính trị.

Nguyễn Tiến (Theo AP, CNN, Reuters)