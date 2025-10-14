Gió về, anh đang ở đâu

Em không xinh đẹp nhưng có chút dễ thương, một xíu ngọt ngào và nhiều tình cảm.

Thu về với vùng đất Tây Nguyên rồi anh. Sáng nay cảm nhận chút gió lạnh kèm sương sớm, em chợt nhận ra lâu rồi chưa có một người ở bên. Em độc lập, chắc cũng có chút khó nên giờ này mới chưa có gì. Em không hứa hẹn điều gì nhưng là người sống thật, yêu thật, không vụ lợi, chân thành, thích hoa lá và chó mèo.

Em là cô gái của núi rừng Tây Nguyên, làm văn phòng ở một xã vùng cao. Không xinh đẹp nhưng có chút dễ thương, một xíu ngọt ngào và nhiều tình cảm. Em mong anh gần em xíu, em nghiêm túc nên mong anh cũng thật nghiêm túc, có công việc ổn định, đừng bài bạc rượu chè nha anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ