Gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc từ giữa tuần

Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm 14/2, kéo nhiệt độ về đêm và sáng ở miền Bắc xuống 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Ngày 12/2, nhiều nơi ở miền Bắc nóng 30 độ C do tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây. Lúc 13h, Phù Yên (Sơn La) 32 độ C, Hà Nội 29 độ C. Sau cả chục ngày mưa phùn, nồm ẩm, miền Bắc đã có một ngày nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc hết 13/2. Từ đêm 14/2, đợt gió mùa đông bắc sẽ tác động đến Bắc Bộ gây mưa rào, giông.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 16-28 độ C, đến thứ tư nhiệt độ trong ngày 14-17 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất xuống 8 độ C vào giữa tuần, ban ngày 13 độ C.

Ba mẹ con dạo chơi trên phố đi bộ Tràng Tiền, Hoàn Kiếm. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung ngày mai thời tiết chủ đạo vẫn là tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C, có nơi cao trên 33 độ C. Từ đêm 13/2, miền Trung sẽ chịu tác động của gió mùa đông bắc gây mưa giông, gió giật mạnh ở khu vực Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới phổ biến ít mưa, trời nắng, nền nhiệt Tây Nguyên dao động trong khoảng 29-32 độ C, khu vực Nam Bộ 33-35 độ C.

Vịnh Bắc Bộ từ ngày 14/2 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m.

Từ 15/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Gia Chính