Gió mùa đông bắc tràn về

Từ sáng 21/10, gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó đến Bắc Trung Bộ, gây mưa to cho khu vực này. Nền nhiệt Hà Nội thấp nhất xuống 18 độ C.

Hai ngày qua, miền Bắc hửng nắng. Nhiệt độ Hà Nội lúc 13h ngày 20/10 đã tăng lên 31 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) lên 20 độ C, tăng 5-10 độ so với đầu tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 21/10 đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn đến vùng núi phía Bắc, sau đó xuống đồng bằng và trung du, gây mưa rào.

Hình ảnh không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc và Trung. Ảnh: NCHMF

Gió mùa đông bắc kéo nền nhiệt xuống thấp. Theo trang Accuweather của Mỹ, ngày 21/10, Hà Nội khoảng 18-26 độ, ngày 22/10 giảm sâu nhất, chỉ còn 18-19 độ, sau đó nhích dần đến chủ nhật 18-23 độ C. Sa Pa ngày 21/10 chỉ 12-20 độ, cuối tuần nhiệt độ ban ngày giảm còn 13 độ C.

Miền Trung hôm nay mưa đã dứt, lũ rút. Tuy nhiên, từ ngày 22/10, chịu tác động của gió mùa đông bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ mưa to trở lại, diện mưa sau đó mở rộng đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, đầu tuần sau dự báo có thêm các đợt không khí lạnh bổ sung, miền Trung sẽ mưa liên tục đến hết tháng 10.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến cuối tuần vẫn có nhiều ngày mưa giông, tập trung vào chiều tối.

Mưa lũ gây ngập cầu An Hội, Quảng Nam ngày 18/10. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó từ ngày 15 đến 19/10, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kompasu, dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh, miền Trung mưa to, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lên cao, làm 3 người chết, 3 người mất tích.

54 xã ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Đà Nẵng bị ngập lụt; 65 ngôi nhà tốc mái, thiệt thại một phần; hơn 2.000 ha lúa, 378 ha hoa màu, 19 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Cơ quan khí tượng dự báo mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm trước, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện trước ngày 25/12. Cao điểm của mùa đông là tháng 1/2022 và sẽ có 4-5 đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng.

Gia Chính