Đêm 16/2, gió mùa đông bắc tràn về gây mưa nhỏ ở miền Bắc, nền nhiệt giảm 2-4 độ C, Hà Nội còn 16-22, Sa Pa (Lào Cai) 8-12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 17-18/2, gió mùa tiếp tục được bổ sung khiến miền Bắc thường xuyên mưa nhỏ. Sau ngày 20/2, trời ấm dần. Nền nhiệt thấp nhất 3 ngày tới phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ, ban ngày khoảng 19-22 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta những ngày tới. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 17/2 Hà Nội 18-22 độ C và duy trì đến cuối tuần, chủ nhật tăng lên 18-27 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa ngày mai nhiệt độ 8-12, cuối tuần tăng lên 11-18 độ C.

Miền Trung bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ sớm 17/2, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa. Nền nhiệt từ đèo Hải Vân trở ra giảm, ban đêm còn 15-18 độ, ban ngày 24 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ban ngày dưới 25 độ C. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận ít chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc vì thế trời tiếp tục nắng 26-29 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên nắng ráo đến hết tuần với mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 28-31, Nam Bộ 32-33 độ C.

Gia Chính