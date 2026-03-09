Gio Mobi ra mắt ba mẫu xe điện vận hành nội khu

Thương hiệu xe điện chuyên dụng của Thái Hưng Corp ra mắt ba mẫu xe sản xuất tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu di chuyển trong sân golf, khu du lịch và công nghiệp.

Ba dòng xe Gio Mobi được Thái Hưng Corp ra mắt lần này gồm Go Easy, Go Venture và Go Joy, sản xuất tại nhà máy Thái Hưng (Hưng Yên). Đại diện doanh nghiệp cho biết, ba dòng xe có tỷ lệ nội địa hóa hơn 40%, dự kiến tăng đến 60% trong thời gian tới.

Ông Vũ Tuấn Hiệp, Phó tổng giám đốc Thái Hưng Corp cho rằng, việc chủ động thiết kế, sản xuất và có sẵn chuỗi cung ứng trong nước giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, đưa ra giá bán cạnh tranh trong thị trường xe điện nội khu. Theo đó, ba dòng xe có giá bán 114-155 triệu đồng.

Xe điện nội khu Go Easy tại sân golf. Ảnh: Gio Mobi

Go Easy là dòng xe golf nhỏ gọn, tùy chọn 2 hoặc 4 chỗ ngồi, dùng động cơ điện AC 4 kW và pin LFP. Xe cho tầm di chuyển 50-80 km một lần sạc đầy, dành cho các sân golf, khu nghỉ dưỡng, di chuyển nội khu. Bản tiêu chuẩn của mẫu xe này có giá từ 114 triệu đồng, có biến thể xe tuần tra.

Go Venture có hai chỗ ngồi, thiết kế gầm cao hơn để di chuyển đa dạng địa hình, dùng cho các khu sinh thái, resort hoặc sân golf đồi dốc. Xe lắp động cơ điện AC 5 kW, phanh đĩa 4 bánh, khả năng leo dốc 25 độ và quãng đường di chuyển 80-85 km một lần sạc đầy. Bản tiêu chuẩn của Go Venture có giá 135 triệu đồng.

Xe điện Go Venture thiết kế gầm cao phục vụ di chuyển đa địa hình. Ảnh: Gio Mobi

Go Joy có 4-6 chỗ ngồi, sử dụng làm xe trung chuyển, lắp động cơ AC 4 kW cho tầm hoạt động đến 85 km sau một lần sạc đầy. Mẫu xe này đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách trong khu du lịch, nhà máy, khách sạn hoặc sân bay. Xe có giá từ 155 triệu đồng, có biến thể xe tải thùng hoặc xe y tế phục vụ vận hành nội khu.

Theo doanh nghiệp, các mẫu xe đều được tối ưu khung gầm, hệ thống điện, các cảm biến an toàn nhằm nâng cao độ bền và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Ngoài các dòng xe mới, Gio Mobi triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu trọn gói, nhằm đáp ứng nhu cầu của các dự án sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp. Ngoài bán xe đơn lẻ, hãng này cung cấp đa dạng giải pháp như mua xe dự án, đội cho thuê, hợp tác khai thác hoặc cho mượn xe trải nghiệm.

Xe điện Go Joy phục vụ di chuyển đông người. Ảnh: Gio Mobi

"Chủ đầu tư có thể đặt mua đội xe theo dự án, cấu hình 2-8 chỗ hoặc theo yêu cầu, đi kèm hệ thống sạc tập trung và phần mềm quản lý đội xe", đại diện Thái Hưng Corp nói. "Với các chủ đầu tư muốn tối ưu chi phí ban đầu, họ có thể thuê xe 3 tháng đến 10 năm, tối thiểu 5 xe. Hình thức này được hãng cam kết chính sách bảo hành 1 đổi 1, miễn phí bảo trì suốt thời gian thuê".

Thái Hưng Corp cũng đưa gói hợp tác khai thác đội xe, trong đó chủ dự án cung cấp địa điểm vận hành, doanh nghiệp trang bị xe và tổ chức khai thác dịch vụ. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ cho mượn xe trải nghiệm 1-3 tháng, tối đa 2 xe một loại. Theo đại diện doanh nghiệp, các mô hình bán và cho thuê giúp khu du lịch, sân golf hoặc khu công nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt mở rộng đội xe theo từng giai đoạn vận hành.

Việc ra mắt ba dòng xe điện nội khu là bước đi mới của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực xe điện chuyên dụng. Với lợi thế sản xuất trong nước và mô hình dịch vụ linh hoạt, Gio Mobi kỳ vọng sẽ thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh tại các không gian nội khu ở Việt Nam.

Quang Anh