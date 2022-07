Gil Lê bắt tay Thingo Group phát triển nước hoa phi giới tính

Thingo Group và F Fresh Spray sẽ mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm đa nền tảng bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc.

Đặc biệt, cả hai kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh mang tên "KOC Co-Founder" dành cho những bạn trẻ GenZ mong muốn trải nghiệm dưới vai trò một "start-up" kinh doanh và tạo ra thu nhập, giá trị thực tế.

Theo đại diện của F Fresh Spray, tại Việt Nam, thị trường nước hoa vẫn đang bị thống trị bởi các thương hiệu lớn từ nước ngoài. Do đó, F Fresh Spray lựa chọn phát triển theo thị trường ngách với định hướng sản phẩm đa năng, nhiều công dụng chứa đựng bên trong một chai nước hoa.

Nhà sáng lập của F Fresh Spray – stylist Kye Nguyễn (đầu tiên bên trái qua) cho biết những sản phẩm của nhà F đều được chiết xuất từ những nguyên liệu cao cấp nhất. Ảnh: F Fresh Spray

"F Fresh Spray là dòng nước hoa chắc chắn mọi lứa tuổi, mọi giới tính đều có thể sử dụng và yêu thích ngay từ những lần đầu tiên. Chúng tôi hướng tới tính đa dụng và chất lượng của sản phẩm nhiều hơn cả". Nhà sáng lập của F Fresh Spray, Kye Nguyễn chia sẻ. Anh cũng cho biết nhà F hiện hợp tác với một trong ba công ty điều chế hương liệu lớn nhất thế giới nhằm mang những sản phẩm chất lượng nhất đến với khách hàng Việt Nam, với mức chi phí lại hợp lý nhất.

Nhìn chung, các sản phẩm của F Fresh Spray không chỉ hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể trở thành một sản phẩm quốc dân mà còn có tiềm năng để cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thế giới. Mới đây, F Fresh Spray vừa nhận được gói đầu tư với trị giá hàng tỷ đồng từ Tập đoàn Thingo Group.

F Fresh Spray đón gói đầu tư trăm tỷ từ tập đoàn Thingo Group. Ảnh: F Fresh Spray

Ba sản phẩm đầu tiên của hãng là: Chill in the wood, Dance in the rain và Kiss in the club đều được nghiên cứu và phát triển bởi ca sĩ Gil Lê - giám đốc sáng tạo của F Fresh Spray. Cả 3 đều mang tông mùi unisex nhẹ nhàng, không quá nồng nhằm tôn lên được cá tính và nét độc bản của chủ nhân.

No.001 - Chill in the wood: Chai nước hoa mang hương thơm tươi mát, thuần khiết được lấy cảm ứng từ những tâm hồn trẻ với khát khao được tự do. Chill in the wood mang đến cảm giác tự do tự tại, thư thái như đang dạo bước giữa cánh rừng nguyên sinh với sự ngọt ngào của sắc màu hoa lá và chút dư vị ấm nồng của hương gỗ hòa quyện. Đây là một mùi hương chữa lành, làm dịu đi những tổn thương của tuổi trẻ.

No.002 - Dance in the rain: Mùi hương best seller dành cho những bạn trẻ thích những cơn mưa đầu mùa. Với cảm hứng từ "Tình yêu với bản thân", Dance in the rain có nét nhẹ nhàng, ngọt ngào và cuốn hút tựa như một người tình thầm lặng, vỗ về suốt cả ngày dài.

"Best seller" No.003 - Kiss in the club: Chai nước hoa đại diện cho sự quyến rũ, phù hợp với những bữa tiệc đêm. Mùi hương thu hút từ sự pha trộn đầy tinh tế giữa hương cam chanh, nho đen với hương hoa nhài và kết thúc bởi chút ấm áp của cỏ vetiver, đậu tonka, xạ hương, hổ phách và gỗ tuyết tùng.

No.001 - Chill in the wood mang hương thơm tươi mát, thuần khiết. Ảnh: F Fresh Spray

F Fresh Spray là thương hiệu sản xuất nước hoa phi giới tính tại Việt Nam ra mắt thị trường vào đầu năm nay. Thương hiệu được đồng sáng lập và vận hành bởi stylist Kye Nguyễn, ca sĩ Gil Lê và Giám đốc chiến lược - nữ ca sĩ Đinh Hương.

Thingo Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh 4.0 tại Việt Nam. Đây cũng là cái tên đứng sau sự thành công của nhiều thương hiệu có tiếng hiện nay như: DEAM, True Nature, THD Cosmetic hay Moomery. Với tầm nhìn chiến lược lâu dài, doanh nghiệp định hướng sẽ trở thành nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và mang lại lợi ích bền vững cho đối tác, khách hàng.

(Nguồn: Ảnh: F Fresh Spray)