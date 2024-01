Gigi Hadid công khai hẹn hò Bradley Cooper

AnhGigi Hadid nắm tay Bradley Cooper, sánh vai dạo phố London hôm 25/1.

Theo PageSix, cặp sao thoải mái ôm eo, cười đùa với nhau, dù biết bị chụp ảnh. Hai người không đi cùng vệ sĩ. Họ rời New York (Mỹ) hai ngày trước.

Siêu mẫu người Mỹ sành điệu với quần cạp trễ, áo khoác bomber da. Bradley Cooper diện quần rằn ri, mũ len carô.

Lần đầu Gigi Hadid và Bradley Cooper hẹn hò công khai, kể từ khi rộ tin họ bí mật yêu đương cuối năm ngoái. Theo People, một người quen của Gigi Hadid nói cô hạnh phúc, thấy Bradley Cooper chín chắn hơn so với những người đàn ông cô từng yêu. Họ dành nhiều thời gian cho nhau, cùng ăn tối vài lần mỗi tuần. Cả hai thông cảm, đồng cảm với nhau vì đều có con gái nhỏ. Gigi Hadid có con bốn tuổi với ca sĩ Zayn Malik. Còn Bradley Cooper có con bảy tuổi với người mẫu Irina Shayk.

Nguồn tin nói: "Gigi Hadid không hẹn hò cho vui mà thực sự vì rung động, cảm thấy Bradley thú vị và cuốn hút".

Gigi Hadid bên Bradley Cooper ở London. Ảnh: GoffPhotos

Bradley Cooper và Gigi Hadid bắt đầu vướng tin đồn yêu đương khi được trông thấy ăn tối tại Via Carota, khu West Village, New York hồi tháng 10. Kể từ đó, cả hai thường xuyên đi chơi, người mẫu còn ủng hộ tài tử lúc anh làm việc tại xe đồ ăn Danny & Coop’s Cheesesteaks ở New York.

Bradley Cooper, 49 tuổi, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Anh là đạo diễn kiêm diễn viên của A Star is Born (2018), góp mặt trong nhiều bom tấn như The Hangover (2009), American Sniper (2014). Hơn 20 năm trong nghề, tài tử đoạt nhiều giải thưởng như Grammy hay BAFTA. Năm 2015, tạp chí Time xếp anh vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Anh từng hẹn hò nhiều người đẹp như Jennifer Lopez, Zoe Saldana.

Gigi Hadid, 29 tuổi, cao 1,78 m và nặng 58 kg, số đo ba vòng lần lượt là 89-63,5-89 cm. Năm hai tuổi, cô bắt đầu làm mẫu cho một số nhãn hàng thời trang. Gigi theo nghề mẫu chuyên nghiệp từ cuối năm 2013, khi cùng em gái Bella ký hợp đồng với công ty quản lý IMG Model. Năm 2016, cô được Hội đồng Thời trang Anh (BFC) trao danh hiệu Người mẫu quốc tế xuất sắc tại Liên hoan thời trang London. Gigi Hadid từng trải qua cuộc tình với Cody Simpson, Joe Jonas, Lewis Hamilton, vướng tin đồn hẹn hò Leonardo DiCaprio.

Thanh Thanh (theo PageSix, People)