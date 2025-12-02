Giết người từ hiểu lầm lòng tốt đưa người say về nhà

Em trai nhậu say được bạn dìu về nhưng Hưng tưởng em bị đánh, mang dao bếp ra "nói chuyện".

Ngày 2/12, Âu Hải Hưng, 38 tuổi, trú phường Việt Hưng, (Long Biên cũ), bị TAND Hà Nội tuyên tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp là tù chung thân.

Bị cáo Âu Hải Hưng tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, khoảng 19h30 ngày 14/6, em trai Hưng uống bia ở quán đầu ngõ đến khoảng 2h sáng hôm sau, được bạn đưa về nhà. Tới nơi, em của Hưng được hai người bạn dìu xuống xe, nhưng do say anh này không vào nhà mà nói to tiếng và chửi bới.

Hưng tưởng em trai bị đánh nên lấy hai con dao trong bếp, mỗi con lưỡi dài 17-22 cm, rộng 8,5 cm, ra đâm nhưng không trúng. Mẹ của Hưng đến ôm và can ngăn con trai; giằng lấy hai con dao cất đi.

Người em trai khi này giải thích đây là hai người bạn, chỉ dìu về nhà và không có mâu thuẫn gì. Hưng do đó hẹn hôm sau sẽ lên nhà xin lỗi người này.

Song một người bạn của em không đồng ý, nói: "Bây giờ ông thích chơi kiểu gì, báo Công an hay gọi xã hội".

Hưng nghe vậy bực tức chạy vào bếp lấy một con dao khác, lưỡi dài 21 cm, rộng 3,5 cm, lao ra đâm. Người này bỏ chạy được khoảng 30-50 m thì bị đâm vào lưng trái, tử vong. 7h sáng cùng ngày, Hưng đi đầu thú.

Tại sao dao bếp là vũ khí quân dụng?

Trong vụ án này, ngoài hành vi giết người, Hưng còn bị VKS truy tố tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, được xác định là 3 con dao bếp với kích thước nêu trên.

Cơ quan công tố xác định, đây là "dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an".

Những dao này là vũ khí quân dụng, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo điều 18 của luật này, vũ khí quân dụng chỉ được trang bị cho các nhóm đối tượng: quân đội nhân dân; dân quân tự vệ; cảnh sát biển; công an nhân dân; cơ yếu; cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiểm lâm, kiểm ngư; an ninh hàng không; hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của hải quan.

Điều 304, Bộ Luật Hình sự quy định, người nào sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thì bị phạt tù 1-7 năm, nếu làm chết người, bị phạt 5-12 năm.

Hải Thư