Cô gái gục chết trên vỉa hè với vết đâm trên ngực

TP HCMCô gái tử vong trên vỉa hè trước cửa khu căn hộ cho thuê ở phường Tam Thắng (TP Vũng Tàu cũ) sau khi bị một người đàn ông đâm vào vùng ngực, tối 4/10.

Khoảng 19h, người dân trong hẻm 106 Trương Văn Bang (thông với hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, nghe tiếng la hét trước một tòa nhà kinh doanh căn hộ cho thuê.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Trường Hà

Khi chạy đến, họ phát hiện cô gái gục trên vỉa hè, máu chảy nhiều từ vết thương ở vùng ngực và tử vong sau đó. Nhân chứng cho biết, nạn nhân thường gọi là Diễm Hương (khoảng 30 tuổi, làm việc ở quán bar) bị một người đàn ông đâm rồi lên xe bỏ trốn.

Công an phường Tam Thắng đã phong tỏa con hẻm, tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm gây án.

Trường Hà