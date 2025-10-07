Sát hại bạn gái nhiều hơn 12 tuổi vì ghen

TP HCMLê Đan Huy, 20 tuổi, vì ghen đã đâm bạn gái 32 tuổi khi cô mở cửa chuẩn bị lên xe, gục chết trên vỉa hè.

Ngày 7/10, Huy, quê Cà Mau bị Công an TP HCM tạm giam để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, Huy và chị Hương, 32 tuổi, yêu nhau từ ba năm trước, từng sống chung như vợ chồng. Khoảng 20 ngày trước, chị Hương chuyển đến sống ở căn hộ ở hẻm 106 Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, còn Huy về nhà bạn ở phường Phú Mỹ, cách đó gần 60 km.

Lê Đan Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Văn

Theo lời khai, chiều 4/10, nghi chị Hương có người yêu mới, Huy chạy xe máy đến căn hộ tìm gặp nói chuyện. Đến nơi, anh ta thấy một người đàn ông từ trong phòng đi ra, rồi vào thang máy rời đi.

Huy xuống lấy con dao để sẵn trong cốp xe quay lại thì vừa lúc chị Hương đi làm. Khi chị Hương vừa mở cửa chuẩn bị bước vào xe, Huy cầm dao xông tới đâm một nhát vào vùng ngực. Nạn nhân lảo đảo bước trở lại vỉa hè rồi gục xuống, tử vong.

Sáng hôm sau, Huy đến công an đầu thú.

Trường Hà