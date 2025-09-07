Giết chết hôn nhân vì vợ chồng sợ làm phiền nhau

Từng là tri kỷ, đồng hành trong nhiều chuyến đi, nhưng sau 6 năm chung sống, vợ chồng Xiao Tong dần thành người xa lạ, tránh va chạm và sợ phiền nhau.

Xiao Tong và anh Zhang quen nhau nhờ đồng nghiệp giới thiệu, cùng trở về quê hương Giang Tây, Trung Quốc sau thời gian học tập xa nhà. Họ có công việc ổn định, một đứa con ngoan, chung sở thích ẩm thực và du lịch.

Những năm đầu hôn nhân, cả hai ít khi cãi vã. Khi gặp khó khăn, họ giữ nguyên tắc "không làm phiền" đối phương, mỗi người tự xoay xở. Nếu bất đồng, họ chọn im lặng vài ngày rồi hòa giải. Sự điềm đạm ấy tưởng là nền tảng bền chặt, nhưng dần trở thành khoảng cách vô hình.

Một lần, Xiao Tong lái xe đưa con đi chơi, va quệt nhẹ, mất bốn tiếng tự xử lý nhưng không báo chồng. Khi biết chuyện, Zhang không hỏi han mà trách: "Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi!". Tong cảm thấy tủi thân, nên lạnh lùng đáp lại. Họ rơi vào chiến tranh lạnh 20 ngày.

Bố mẹ Zhang khuyên nên làm lành với vợ, nhưng anh gạt đi với lý do "chiều quá sinh hư". Cha mẹ Tong cũng khuyên bỏ qua cho chồng, song cô ậm ừ cho qua chuyện.

Mâu thuẫn lần đó không được tháo gỡ, lớp băng ngày càng dày. Khi mẹ Zhang nhập viện cần người chăm sóc, Tong sẵn sàng xin nghỉ việc nhưng chồng từ chối. Anh quyết định thuê người vì nghĩ "có thể dùng tiền thì không nên phiền vợ". Khi công việc áp lực, Tong cũng không dám than thở. Zhang nghĩ vợ muốn giữ khoảng cách nên dần rút lui, tạo không gian riêng cho cô.

Cứ thế, vòng luẩn quẩn đẩy họ xa nhau. Từ tri kỷ thành người dưng.

Cũng vì ngại làm phiền nhau, Yunduo ở Hồ Bắc đã ly hôn chồng chỉ vì một bình gas. Hôm đó, chồng cô lần đầu vào bếp, nhưng trong nhà hết gas. Yunduo đang đưa con đi chữa bệnh, vội đặt hàng qua điện thoại. Do quên cập nhật địa chỉ mới, thợ gas giao nhầm. Chồng cô nổi nóng.

Anh không hề biết hôm ấy xe điện của Yunduo hết pin. Lẽ ra cô nên gọi chồng ra đón, nhưng sợ làm phiền anh nên tự đẩy xe về. Không về đúng giờ, dẫn đến sự cố giao bình gas sai địa chỉ. Vậy mà chồng không hỏi han, chỉ nổi giận, khiến cô cảm thấy nguội lạnh cảm xúc. "Nếu đã không thể chia sẻ được cả những điều nhỏ nhặt, thì còn gì để gắn bó?", Yunduo nói.

Chuyên gia tâm lý Wu Zhihong của Đại học Bắc Kinh từng viết: "Sự biết điều, sợ làm phiền thường xuất phát từ tuyệt vọng và luôn đi kèm với cô đơn".

Ông cho rằng trong hôn nhân, cảm giác được cần đến là sợi dây gắn kết quan trọng nhất. Khi gặp khó khăn mà có thể dựa vào nhau, tình yêu mới được củng cố. Ngược lại, né tránh phiền phức chỉ khiến khoảng cách lớn dần, dẫn đến rạn nứt.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là lúc nào cũng yên ả, mà là khi cả hai dám cãi vã, tranh luận, tâm sự, dám làm phiền nhau. Chính những rắc rối ấy lại giúp mối quan hệ bền chặt hơn.

Tuy nhiên ở nhiều gia đình, người vợ chọn gồng gánh hết việc nhà, không muốn làm phiền chồng. Lâu dần, đàn ông mặc nhiên tin rằng vợ lo liệu được tất cả. Người phụ nữ thì kiệt sức trong sự cô đơn.

Wu cho rằng một "người vợ vạn năng" không đồng nghĩa với một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và tình yêu không bao giờ là màn độc diễn.

"'Phiền phức' vốn mang nghĩa tiêu cực, nhưng thực chất lại là chất keo kết dính hôn nhân. Một người thích 'làm phiền', người kia vui vẻ được 'bị phiền', đó có lẽ là trạng thái lý tưởng nhất của hôn nhân", nhà tâm lý Wu nói.

Khi mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, vợ chồng Xiao Tong và Zhang quyết định tìm tới chuyên gia Xu Lifang, cố vấn tâm lý của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Dưới sự tư vấn của chuyên gia, vợ chồng Xiao Tong đã học cách bày tỏ nhu cầu thay vì im lặng.

Một lần, Zhang chuẩn bị món ngọt vợ thích sau những ngày cô tăng ca. Xiao Tong xúc động nói: "Món ngọt này khiến em thấy mình được yêu thương".

Một đêm khác, Zhang gọi vợ mang đồ ăn khuya. Ban đầu anh áy náy vì "chuyện nhỏ có thể đặt hàng", nhưng khi thấy vợ vui vẻ mang tới, anh hiểu điều tưởng là phiền phức lại khiến cô thấy mình được cần đến.

Từ đó, Xiao Tong cũng rủ chồng tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của mình, ví dụ đi gặp bạn bè. Cả hai dần tìm lại sự tin tưởng và an toàn trong hôn nhân.

Chuyên gia Xu Lifang cho biết thêm "không làm phiền" có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng nếu kéo dài sẽ thành khoảng lặng chết người. Ngược lại, "làm phiền vừa phải" chính là cơ hội thể hiện niềm tin, sự dựa dẫm và cảm giác được cần đến - yếu tố giữ hôn nhân lâu bền.

Bảo Nhiên (Theo Tạp chí Family and Marriage)