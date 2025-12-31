Video đăng trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình Iran ngồi giữa đường và từ chối di chuyển, dù trước mặt là hơn 20 xe máy cảnh sát.

Lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động Iran hôm 30/12 được triển khai tại những giao lộ lớn ở thủ đô Tehran và xung quanh các trường đại học, trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại nước này đã kéo dài tới ngày thứ ba với sự gia nhập của tầng lớp sinh viên.

Truyền thông Iran cho biết biểu tình đã bùng phát tại 10 trường đại học trên khắp đất nước, trong đó có 7 ngôi trường tại Tehran, vốn nằm trong số những cơ sở đào tạo danh tiếng nhất quốc gia này. Phong trào còn nổ ra tại trường đại học công nghệ ở thành phố Isfahan cùng các cơ sở tại hai thành phố Yazd và Zanjan.

Video đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, được hãng thông tấn AFP xác định là được đăng từ chiều 29/12, cho thấy khoảnh khắc một người biểu tình ngồi khoanh chân giữa đường và từ chối di chuyển, dù trước mặt là hơn 20 cảnh sát mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm lái xe máy. Phía sau người này là đám đông đang tìm cách chạy thoát khỏi hơi cay.

Giây phút người biểu tình Iran ngồi giữa đường chặn đoàn xe cảnh sát Khoảnh khắc người biểu tình chặn đoàn xe cảnh sát tại Tehran, Iran hôm 29/12. Video: Iran International

Video được ghi lại tại Đại lộ Jomhouri ở thủ đô Tehran, gần trung tâm mua sắm điện thoại lớn nhất thành phố, vốn là địa điểm khởi phát của phong trào biểu tình.

Sóng biểu tình bùng phát tại Iran từ hôm 28/12, trong đó có sự tham gia của tầng lớp tiểu thương, nhằm phản đối tình trạng khó khăn về kinh tế và đồng nội tệ biến động mạnh. Đồng rial của Iran đã bị mất giá so với USD và các ngoại tệ khác trên thế giới, khiến giá nhập khẩu hàng hóa tăng vọt.

Vào thời điểm làn sóng biểu tình nổ ra, tỷ giá trên thị trường tự do lên mức một USD có thể đổi được 1,42 triệu rial, tăng mạnh so với mức 820.000 rial cách đây một năm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30/12 gặp các đại diện cho người lao động và đưa ra đề xuất nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế, theo hãng thông tấn Mehr.

Người biểu tình di chuyển trên cầu tại thủ đô Tehran của Iran hôm 29/12. Ảnh: AFP

"Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ lắng nghe những yêu cầu chính đáng từ người biểu tình bằng cách đối thoại với đại diện của họ, để chính phủ có thể làm mọi điều trong khả năng nhằm giải quyết vấn đề và hành động một cách có trách nhiệm", ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng kêu gọi tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện sức mua, đồng thời cảnh báo về nguy cơ đặc vụ nước ngoài và những người chống đối chính phủ lợi dụng phong trào biểu tình. Chính phủ Iran hôm 29/12 thông báo bổ nhiệm cựu bộ trưởng tài chính và kinh tế Abdolnasser Hemmati làm thống đốc ngân hàng trung ương mới.

Phạm Giang (Theo AFP)