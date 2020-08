Giấy lụa hộp Pulppy đổi nhận diện

Nhãn hiệu vừa cho ra mắt thiết kế mới với màu sắc bắt mắt, dễ nhận biết nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng.

Nhiều năm qua, người tiêu dùng đã khá quen thuộc với các nhãn hiệu giấy lụa cao cấp Pulppy, May, An An do Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam sản xuất. Đây là các nhãn hiệu giấy đã tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng Việt Nam bằng sự ổn định về chất lượng, mẫu mã đẹp mắt.