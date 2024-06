Giày da lộn của Elvis Presley giá 120.000 bảng

Đôi giày theo chân Elvis Presley trong những năm đầu sự nghiệp được gõ búa với giá 120.000 bảng (hơn 3,8 tỷ đồng).

Theo Guardian, Henry Aldridge & Son tổ chức đấu giá di vật của Elvis Presley vào ngày 28/6 tại thị trấn Devizes, Anh. Ban tổ chức đưa giá khởi điểm là 95.000 bảng (khoảng 1,9 tỷ đồng), ước tính thu về 100.000 bảng-120.000 bảng. Năm 2023, đơn vị này từng bán chiếc áo lông chồn của ca sĩ cho một nhà sưu tầm người Mỹ với giá 128.000 bảng (4,1 tỷ đồng).

Giày da lộn cỡ 10.5 (theo cách tính của Anh) thuộc sở hữu của Elvis Presley. Ảnh: Henry Aldridge & Son

Trang tin cho biết Elvis Presley mang đôi giày này biểu diễn trên khắp sân khấu lớn nhỏ vào những năm 1950. Trong một bữa tiệc năm 1958, giọng ca Can't Help Falling In Love tặng chúng cho một người bạn tên Alan Fortas trước khi ca sĩ nhập ngũ. Fortas luôn giữ món quà đến hôm nay, từng cho nhiều bảo tàng mượn trưng bày.

Đấu giá viên Andrew Aldridge nhận xét đây là món đồ mang tính biểu tượng, là thứ mọi người sẽ nghĩ khi nhắc đến "ông hoàng rock n roll". "Đây là kỷ vật đặc biệt của giới giải trí, ngành âm nhạc và văn hóa đại chúng", Aldridge nhận định. Đôi giày được Jimmy Velvet - 83 tuổi, là bạn thân kiêm nhà sáng lập bảo tàng Elvis Presley ở bang Tennessee, Mỹ - kiểm chứng.

Ca sĩ Elvis Presley trên sân khấu năm 1956. Ảnh: Michael Ochs Archives

Trong sự nghiệp âm nhạc, Elvis Presley có ca khúc Blue Suede Shoes (Giày da lộn màu xanh) nhắc vật dụng thân thuộc, nổi tiếng với câu hát: "Xin em đừng giẫm lên đôi giày da lộn màu xanh của tôi". Trên thực tế, nhạc phẩm do nhạc sĩ kiêm ca sĩ Carl Perkins (1932-1998) sáng tác và thu âm lần đầu vào năm 1966. Một năm sau, Presley dùng tác phẩm làm bài hát mở đầu album đầu tay cùng tên anh.

Ca khúc Blue Suede Shoes của Elvis Presley Ca khúc "Blue Suede Shoes". Video: YouTube Elvis Presley

Elvis Presley sinh năm 1935, được xem như biểu tượng của một nền văn hóa Mỹ, ghi dấu ấn với dòng nhạc rock n roll, nổi tiếng với phong cách nhảy lắc hông đặc trưng. Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ bán được 600 triệu đĩa nhạc, tham gia 33 bộ phim điện ảnh, thực hiện hàng trăm buổi biểu diễn. Những năm cuối đời, Presley nghiện thuốc phiện, đối mặt hàng loạt vấn đề sức khỏe. Năm 1977, Presley qua đời tại nhà riêng do dùng codein - loại thuốc phiện để giảm đau - quá liều.

Phương Thảo (theo Guardian)