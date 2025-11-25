Giày da Aristino lấy cảm hứng từ lịch sử Việt

Aristino tung giày da Uncle's Loafer lấy cảm hứng từ dáng chữ S của Việt Nam và những dấu mốc lịch sử, kết hợp yếu tố đương đại lẫn văn hóa truyền thống.

Trong bối cảnh thời trang toàn cầu ngày càng chú trọng tính bản địa, việc đưa yếu tố văn hóa và di sản vào thiết kế là hướng đi được nhiều thương hiệu theo đuổi. Thay vì chỉ tập trung chất liệu, phom dáng hay kỹ thuật, các nhà thiết kế tìm kiếm biểu tượng, câu chuyện lịch sử lẫn giá trị truyền thống để xây dựng ngôn ngữ thẩm mỹ mới.

Theo dòng chảy đó, Aristino liên tục làm mới, đưa biểu tượng truyền thống - từ kiến trúc cổ điển đến nghệ thuật dân gian - vào sản phẩm. Mùa Thu Đông này, thương hiệu giới thiệu mẫu giày da Uncle's Loafer, kết hợp thời trang nam đương đại với cảm hứng từ dấu mốc lịch sử và hình ảnh quen thuộc của dải đất hình chữ S. Dòng này gồm hai phiên bản, mỗi thiết kế là lát cắt về tinh thần, lịch sử dân tộc.

Dòng Uncle's Loafer tái hiện chặng đường lịch sử của đất nước. Ảnh: Aristino

Phiên bản Uncle's Loafer "Bước chân di sản" lần đầu ra mắt công chúng hồi tháng 10. Phần penny (đai da trên mu bàn chân) được biến hóa linh hoạt theo nhiều cấu trúc nhưng vẫn giữ nét mềm mại đặc trưng của chữ S, khi gợi nhớ dáng hình đất nước, lúc mang cấu trúc dãy núi Trường Sơn hay bền bỉ như quai dép cao su.

Thiết kế tối giản nhưng chắc chắn, phom mũi vuông vừa phải. Đế da cao cấp cùng gót giày tiêu chuẩn 2,5cm phù hợp với nhiều phong cách trang phục và nhu cầu sử dụng của nam giới.

Phần đế giày mang dáng dấp bức tranh dãy Trường Sơn. Ảnh: Aristino

Phiên bản Uncle's Loafer 1975 lấy cảm hứng từ chiến thắng 30/4/1975. Thiết kế penny tạo hình theo cầu vai quân hàm kèm ngôi sao 5 cánh ở trung tâm, nhấn mạnh tinh thần bất khuất của người lính cụ Hồ. Lót giày họa tiết rằn ri gợi nhắc trang phục quân đội, trong khi phần mác kim loại gót giày khắc số "1975".

"Các chi tiết trên nhằm tôn vinh cột mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam hiện đại", đại diện thương hiệu cho hay. Bên cạnh đó, mẫu Uncle's Loafer 1975 có phom mũi hạnh nhân, đế cao su, gót 2,5 cm và cấu trúc blake - nổi bật với linh hoạt, độ bền, thoải mái khi di chuyển.

Shark Minh Beta trải nghiệm giày Uncle's Loafer. Ảnh: Aristino

Theo đại diện thương hiệu, dòng Uncle's Loafer được sản xuất dựa trên ba tiêu chí: êm để đi xa, bền để vững bước và cùng thời gian trở thành di sản.

"Hy vọng thiết kế này sẽ đồng hành nam giới Việt hiện đại - nhóm vừa theo đuổi phong cách lịch lãm, vừa trân trọng nguồn cội văn hóa dân tộc. Không chỉ ra mắt sản phẩm mới, chúng tôi đặt mục tiêu tạo biểu tượng phong cách gắn kết giữa truyền thống và hiện đại", người đại diện nói thêm.

2025 đánh dấu 13 năm K&G Việt Nam thành lập, thiết lập hệ sinh thái đa thương hiệu, phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng lẫn phong cách sống, điển hình là Aristino, Insidemen, Salina, Bizs+, Chrisbella... Cụ thể, Aristino theo đuổi phong cách hiện đại, thanh lịch, đề cao tính ứng dụng, góp phần nâng tầm hình ảnh phái mạnh Việt. Nổi bật các dòng sơ mi, quần âu, polo, suits, giày da có định hướng rõ ràng, triết lý thiết kế đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Đông Vệ