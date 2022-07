Giày công nghệ 'made in Vietnam' gắn chip NFC

So với các ứng dụng move to earn nổi tiếng thế giới, phần đồ họa của Run Together không ấn tượng. Đổi lại, giao diện của ứng dụng khá trực quan, dễ dùng. Ngoài đo số bước chân, quãng đường chạy, tuyến đường, lập bản đồ, thống kê và phân tích quá trình luyện tập, giày NFT còn lưu các thông tin về thời gian kích hoạt, bảo hành của đôi giày vật lý.