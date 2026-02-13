Giấu xác vợ trong bể chứa phân bón hơn 3 năm

MỹDale Warner, nông dân 57 tuổi, bị cáo buộc siết cổ vợ rồi giấu xác trong bể chứa phân bón suốt nhiều năm, sau cuộc cãi vã về tiền bạc và ly hôn.

Trong phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày 12/2, Dale Warner bị buộc tội giết người và che giấu bằng chứng liên quan đến cái chết của vợ, Dee Warner, 52 tuổi.

Dee mất tích khỏi trang trại của họ ở Tipton (bang Michigan) vào tháng 4/2021. Thi thể bà được tìm thấy trong một bể chứa phân bón trên trang trại thuộc sở hữu của gia đình vào tháng 8/2024.

Nhà chức trách kết luận Dee chết do bị siết cổ và chấn thương do lực tác động mạnh vào đầu, mặt.

Công tố viên cho biết thi thể Dee được tìm thấy bên trong bể chứa phân bón đã được hàn kín, mặc đồ ngủ, bị dán băng dính quanh mặt và cổ, quấn trong một tấm bạt.

Cảnh sát thu giữ bể chứa phân bón màu trắng chứa thi thể Dee Warner. Ảnh:

Trong phần phát biểu mở đầu phiên tòa, công tố viên cho biết mối quan hệ của cặp vợ chồng này "không có sự thân mật, chỉ toàn bí mật". Đêm trước án mạng, Dee nói với Dale rằng dự định bán sản nghiệp của họ và rời bỏ chồng.

Công tố viên cũng cho bồi thẩm đoàn xem một loạt tin nhắn Dee gửi cho Dale trước khi bị giết: "Tôi sẵn sàng dọn ra ngoài và chấm dứt chuyện này rồi"; "Anh đối xử với tôi như thể tôi chẳng đáng gì. Tôi không thể sống thế này nữa"; "Chúng ta thậm chí còn không nói chuyện với nhau. Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng".

Dee được phát hiện mất tích vào ngày 25/4/2021, khi con gái của Dee từ cuộc hôn nhân trước, Rikkell Bock, ghé nhà mẹ để ăn sáng vào chủ nhật như thường lệ nhưng không tìm thấy bà.

Xe của Dee vẫn đậu ở trang trại, nhưng một chiếc túi du lịch cùng với máy uốn tóc, túi trang điểm, điện thoại và ví của bà đã biến mất.

Dale nói với các thành viên trong gia đình rằng lần cuối nhìn thấy vợ là khi bà đang ngủ trên ghế sofa vào sáng sớm hôm đó, hai người đã cãi nhau đêm trước. Dale nghĩ vợ đã bỏ đi, để lại chiếc nhẫn cưới trị giá 40.000 USD trên bàn làm việc của ông ta trong văn phòng ở trang trại, nhưng ông ta cho rằng Dee sẽ trở về nhà.

Cuối ngày hôm đó, gia đình Dee trình báo mất tích.

Ngày 12/10/2021, cảnh sát tìm kiếm trang trại nhà Warner, nhưng không thấy gì. Dee được cho là đã chết sau khi mất tích hơn hai năm.

Dale Warner ra tòa ngày 12/12. Ảnh: USA Today

Tháng 8/2024, khi vụ án được mở lại, các thành viên gia đình Dee nhớ ra đã nhìn thấy Dale trong chuồng ngựa cùng với một bể chứa phân bón ngay sau vụ mất tích.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Dale đã tìm kiếm trực tuyến cách xử lý một bình propan lớn. Việc xem xét video từ camera gắn trên người cảnh sát năm 2021 cho thấy một bể chứa phân bón nằm trong đống rác của trang trại.

Khi nhận được lệnh khám xét lại khu đất nhà Warner, cảnh sát gọi cho Dale khoảng 30 phút trước khi khám xét, nói rằng sẽ dẫn chó nghiệp vụ có khả năng đánh hơi thi thể đến trang trại. Ngay sau khi cúp máy, Dale được cho là đã dùng máy xúc để di chuyển bể chứa phân bón khỏi trang trại, mà không hề hay biết cảnh sát đang sử dụng drone để theo dõi mọi động tĩnh của ông ta.

Cảnh sát đã thu giữ bể chứa và chụp X-quang, kết quả cho thấy hình dáng một thi thể bên trong. Sau đó, họ cắt mở bể chứa và tìm thấy Dee.

Ảnh chụp X-quang cho thấy hình dáng thi thể Dee Warner bên trong bể chứa phân bón, được trình bày trong phiên tòa. Ảnh: Mlive

Các điều tra viên còn tìm thấy video giám sát từ các cửa hàng địa phương cho thấy Dale mua vật tư hàn ngay trước khi Dee được báo cáo mất tích. Qua video từ camera gắn trên người cảnh sát, Dale có những vết bỏng như do hàn xì trên cẳng tay sau khi Dee mất tích.

Trong phần phát biểu mở đầu phiên tòa, các luật sư bào chữa của Dale lập luận rằng ông ta không phải là người duy nhất có mặt tại trang trại khi Dee biến mất và bên công tố không có bằng chứng trực tiếp để buộc tội Dale mà chỉ dựa trên "suy đoán, giả định và ám chỉ".

Dale có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Tuệ Anh (theo WTOL, Mlive, People)