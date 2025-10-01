Giấu thi thể bạn gái trong tủ lạnh suốt một năm

Hàn QuốcNgười đàn ông ngoài 40 tuổi bị bắt với cáo buộc giết bạn gái chung sống như vợ chồng, sau đó mua tủ lạnh kim chi để giấu xác trong khoảng một năm.

Ngày 30/9, thẩm phán của Tòa án quận Jeonju chi nhánh Gunsan đã ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc giết người và phi tang xác, do có nguy cơ bỏ trốn và khả năng tiêu hủy bằng chứng.

Nghi phạm chỉ nói "Tôi xin lỗi" khi phóng viên đặt câu hỏi bên ngoài tòa án.

Nghi phạm (mũ trắng) bị cảnh sát áp giải đến chi nhánh Gunsan của Tòa án quận Jeonju để tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ, ngày 30/9. Ảnh: Yonhap

Theo cảnh sát, nghi phạm đã siết cổ người bạn gái ngoài 40 tuổi vào ngày 20/10/2024 tại một căn hộ ở Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Sau khi gây án, anh ta bỏ xác nạn nhân vào một chiếc tủ lạnh kim chi (loại tủ lạnh chuyên dụng để bảo quản kim chi, củ cải) mới mua.

Để che giấu hành vi phạm tội, nghi phạm tiếp tục trả tiền thuê nhà cho nạn nhân và dùng điện thoại của cô để nhắn tin cho gia đình, vờ như cô vẫn còn sống. Khi người thân hỏi tại sao không thể nói chuyện qua điện thoại, anh ta trả lời là quá bận.

Vụ án bị phanh phui sau khi em gái nạn nhân nộp đơn trình báo chị mất tích vào khoảng trưa 29/9, nêu rõ: "Chị gái chỉ liên lạc với tôi qua tin nhắn gần một năm nay và không trả lời điện thoại".

Cảnh sát lập tức gọi vào điện thoại của nạn nhân nhưng không nhận được phản hồi. Tuy nhiên sau đó, một tin nhắn văn bản với nội dung "Tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh" được gửi đến cảnh sát từ điện thoại của cô. Tin nhắn này sau đó được xác định là do nghi phạm gửi.

Đáp lại, cảnh sát trả lời: "Trong các trường hợp mất tích, chúng tôi phải xác nhận thông qua cuộc gọi trực tiếp hoặc gặp mặt". Trước áp lực, nghi phạm bị cáo buộc đã ép Kim, bạn gái đang chung sống, giả danh nạn nhân để trả lời cuộc gọi, thậm chí còn đề nghị trả tiền hợp tác cho Kim.

Nghi ngờ, Kim truy vấn và nghe nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Sau đó Kim báo tin cho chị gái. Người chị trình báo cảnh sát vào ngày 29/9.

Khoảng 20 phút sau, cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại nhà và phát hiện thi thể nạn nhân bên trong tủ lạnh, tư thế cuộn tròn và chỉ mặc nội y. Thi thể được bọc trong túi và đông lạnh, không có dấu hiệu phân hủy.

Các điều tra viên phát hiện nghi phạm đã sống với Kim ở Gunsan trong 10 năm, cùng lúc đó vẫn duy trì mối quan hệ với nạn nhân trong khoảng 3 năm tại căn hộ thuê dưới tên mình.

Theo lời khai, nghi phạm sát hại nạn nhân trong một cuộc cãi vã về khoản đầu tư thua lỗ. Anh ta khai rằng vay bạn gái 50 triệu won (36.500 USD) để đầu tư, nhưng đã lỗ 40 triệu won. Cảnh sát cho biết anh ta vẫn tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng của cô và còn vay tiền dưới tên cô sau khi gây án.

Nhà chức trách đang xin lệnh truy vết tài khoản tài chính và chứng khoán của nghi phạm, đồng thời yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Tuệ Anh (theo Korea Times, Chosun Daily)