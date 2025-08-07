Giấu ma túy trong những chiếc loa

TP HuếHoàng Bá Đạt, 34 tuổi cùng Lưu Thị Trúc, 29 tuổi, buôn ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh, ngụy trang trong loa âm thanh.

Ngày 7/8, TAND TP Huế tuyên Hoàng Bá Đạt 15 năm tù, Lưu Thị Trúc 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh cùng mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ do Che giấu tội phạm.

Hoàng Văn Đạt và Lưu Thị Trúc tại phiên tòa. Ảnh: Vạn An

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Đạt và Lưu Thị Trúc sống với nhau như vợ chồng, tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy. Hàng ngày, Trúc làm việc tại quán beer bar trên đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ. Theo phân công, Trúc trong lúc làm việc thấy khách có nhu cầu sử dụng ma túy sẽ báo Đạt cung cấp và chia lợi nhuận. Đạt cũng nhờ Trúc tìm mua ma túy tại TP HCM đưa ra Huế.

Từng sinh sống ở TPHCM, Trúc quen Trần Duy Hải, 33 tuổi, một đầu nậu buôn bán ma túy.

Khi cần ma túy, Đạt sẽ chuyển tiền và Trúc sẽ chuyển khoản lại cho Hải. Ma túy được Hải ngụy trang trong loa âm thanh rồi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thông tin nhận hàng được ghi giả tên là "Hà" và số điện thoại của Trúc để tránh bị lộ. Ngày 22/3/2024, Đạt nhờ Trúc mua 50g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ. Tuy nhiên, đến ngày 25/3/2024, khi kiện hàng đến bưu cục Giao hàng nhanh tại số 306 Lê Duẩn (TP Huế), bị cáo Liền phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ kiện hàng gửi đến số điện thoại của Trúc nên đã báo quản lý và trình báo công an.

Liền sau đó kể chuyện cho Thịnh và cả hai đã thông báo cho Trúc biết bên trong loa âm thanh có ma túy. Sau khi nhận được tin, Trúc vào TP HCM lẩn trốn, ngày 20/9/2024 ra đầu thú.

Công an xác định, Trúc đã 4 lần đặt mua ma túy từ Trần Duy Hải, ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh. Trúc và Đạt còn nhiều lần bán ma túy ở TP Huế.

Võ Thạnh