Giấu heroin trong hộp khẩu trang gửi sang Australia

Long AnHồ Quốc Việt giấu một kg heroin trong 8 hộp khẩu trang gửi sang Australia song đã bị Hải quan TP HCM phát hiện.

Hồ Quốc Việt khi bị bắt. Ảnh: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây.

Ngày 22/4, Cục Hải quan TP HCM qua soi chiếu thấy kiện hàng chuyển phát nhanh đi Australia, địa chỉ người gửi ở xã Phú Thịnh (Tam Bình, Vĩnh Long), có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra thủ công. Từ đây, 8 hộp khẩu trang y tế chứa khoảng một kg heroin bị phát hiện.

Công an TP HCM vào cuộc, xác minh Việt là người gửi hàng, đang ở tỉnh Long An. Phán đoán "thấy động" Việt sẽ vượt biên sang Campuchia, công an đề nghị đồn biên phòng phối hợp bắt giữ.

Sáng 24/4, lực lượng biên phòng phát hiện Việt đang ở quán karaoke khu vực cửa khẩu Sôm Rông, Campuchia, cách cửa khẩu Mỹ Quý Tây khoảng một km. Đồn công an cửa khẩu Sôm Rông đã hỗ trợ điều chuyển Việt về Việt Nam, để các lực lượng sau đó phối hợp khép vòng vây.

Việt được bàn giao cho Phòng cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP HCM (PC04) điều tra theo thẩm quyền.

Việt khai lấy tên giả để gửi ma túy sang Australia. Trong ôtô của anh ta khi bị khám xét có 41,27gram ma túy đá đựng trong ba túi nylon, mua giá 11 triệu đồng tại TP HCM.

Hoàng Nam