Giấu cảm xúc để lật tẩy tội ác của con rể

Hà TĩnhÔng Bảy hét lên "đây là vết dao đâm, không phải tai nạn" khi nhìn thi thể con gái, mọi người xung quanh khuyên ông im lặng để tìm cách "lật tẩy" lời nói dối của chàng rể.

Tối 19/3, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Bảy, 63 tuổi, trú thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, nhận được điện thoại của bà thông gia sống cùng xã, báo tin con dâu Nguyễn Thị Thuận, 32 tuổi, tử vong do tai nạn lao động khi đang làm việc tại một công trường thuộc huyện miền núi tỉnh Quảng Trị. Thi thể sẽ đưa về quê sau vài tiếng nữa và hai gia đình phối hợp lo hậu sự.

Vợ chồng ông Bảy suy sụp khi nhận hung tin. Chị Nguyễn Thị Hạnh, em gái chị Thuận, tỏ ra nghi ngờ khi anh rể Lê Anh Sơn, 37 tuổi, không nói trực tiếp sự việc với gia đình vợ mà nhờ bố mẹ truyền đạt.

Chị Hạnh kể đã ngay lập tức gọi điện cho Sơn hỏi nguyên nhân, và được trả lời đại ý sau khi ăn xong thì Thuận đi bộ ra công trường rồi vô ý ngã, bị thép đâm trúng người. Sơn đã lập tức thuê xe cứu thương đưa vợ đến bệnh viện tuyến huyện và tỉnh cấp cứu, nhưng "máu ra quá nhiều, không qua khỏi".

"Anh rể nói qua loa vài câu thì tắt máy. Tôi gọi điện lại cho gia đình bên nội để hỏi thêm cho rõ sự việc nhưng không thể kết nối", chị Hạnh kể. Theo chị, sở dĩ gia đình nghi ngờ cái chết của chị Thuận "có sự mờ ám" bởi anh Sơn nói ấp úng. Người đàn ông này từng đi tù về, tính nóng nảy, trước đó thỉnh thoảng có hành hung vợ.

Trong đêm, các thành viên trong gia đình ông Bảy đi xe máy đến nhà thông gia ở thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc để chờ đón thi thể chị Thuận. Mọi người bất ngờ khi đến nơi thấy tang lễ đã được chuẩn bị xong. Chị Nguyễn Thị Hòa, chị gái Thuận, cho biết: "Bên thông gia nói với cha tôi rằng, con trai gọi điện yêu cầu 'khi thi thể con dâu về thì không cần tắm rửa mà làm lễ nhập quan luôn' vì mọi công đoạn đã làm xong xuôi ở Quảng Trị".

Hơn 2h40 ngày 20/3, xe cứu thương biển Quảng Trị chở chị Thuận về đến thôn Vĩnh Phú. Chị Hòa cho hay, qua quan sát thấy em rể Sơn bước xuống đầu tiên, ban đầu khá bình tĩnh, sau đó luống cuống khi bị mọi người chất vấn "tại sao vợ tử vong". Ban đầu Sơn nói chị Thuận bị vết thương ở đầu, nhưng khi chị Hòa hỏi: "Sao nhìn trên đầu không thấy vết máu" thì lại đáp: "Hình như bị sau lưng". Không trả lời được rõ ràng các câu hỏi từ phía gia đình vợ, Sơn bước nhanh vào trong nhà.

Chị Hòa kể, lúc thi thể em gái được đưa vào trong phòng, ông Bảy vào mở tấm vải ra kiểm tra, nhìn các thấy hai vết thương liền nói: "Vết thương này là ai cầm dao đâm, chứ không phải tự vấp vào thép rồi ngã". Chị Hòa cùng các em đứng bên cạnh cố kìm nén cảm xúc, đến gần nói nhỏ, khuyên bố im lặng để tìm hiểu nguyên nhân, bởi nếu làm ầm ĩ sợ Sơn sẽ nổi nóng gây chuyện, ảnh hưởng làm tang lễ.

Chị Hòa cùng các em sau đó bí mật chụp lại hình ảnh hai vết thương trên thi thể để làm bằng chứng. Đầu giờ sáng, khi làm lễ nhập quan xong, ông Bảy về nhà tổ chức họp gia đình, nói nghi ngờ Sơn là người gây ra cái chết cho con gái. Gia đình đồng thuận viết đơn, chuẩn bị các chứng cứ, đến trụ sở Công an xã Phú Lộc trình báo.

"8h cùng ngày, khi công an đến làm việc, Sơn đang nằm trong nhà bấm điện thoại. Thấy em rể bước ra, tôi dặn: "Có gì thì khai báo cho thành khẩn". Anh ta ậm ừ rồi gật đầu, chị Hòa nói.

Đến 11h, công an thông báo với gia đình rằng Sơn thừa nhận đã giết vợ. Nguyên nhân do trước đó anh ta đọc tin nhắn của vợ rồi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng, dùng dao tấn công. "Mọi người nghe xong không bất ngờ, vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhận định em rể chính là hung thủ", chị Hoà chia sẻ.

Công trường ở tỉnh Quảng Trị, nơi vợ chồng chị Thuận làm việc. Ảnh: Nguyễn Hòa

Một cán bộ điều tra cho hay theo trình bày của Sơn, nếu khai vợ bị tai nạn lao động thì phải liên quan đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, không thấy xuất hiện đại diện của đơn vị này để cùng san sẻ trách nhiệm lo hậu sự, đây là điều bất thường. Ngoài ra, Sơn khai nội dung bất nhất. Sau vài tiếng làm việc với công an, anh ta thừa nhận để che giấu việc sát hại vợ, trong đêm đã thuê xe cứu thương đi 250 km đưa thi thể về quê, thúc giục gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, nơi xảy ra vụ án nằm trong phạm vi quân đội quản lý nên đơn vị đã bàn giao Sơn cùng tài tiệu liên quan cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5, Quân khu 4 xử lý theo quy định.

Sơn đang đối mặt với cáo buộc phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chị Thuận và Sơn kết hôn năm 2020, cả hai từng đổ vỡ hôn nhân, mỗi người có một con riêng, quá trình chung sống thì sinh thêm con trai 3 tuổi. Trước đó gia đình ông Bảy đã cản đám cưới này, bởi anh Sơn quá khứ bất hảo, không có nghề nghiệp ổn định, sợ con sẽ chịu khổ cực về tinh thần lẫn vật chất. Sau khi lấy nhau, vợ chồng chị Thuận gửi con nhờ ông bà bên nội và ngoại nuôi dưỡng rồi đi làm thuê nhiều nơi, gần nhất là làm xây dựng tại một công trường ở huyện miền núi tỉnh Quảng trị.

"Chúng tôi đang chịu quá nhiều nỗi đau. Con gái đã mất, con rể thì ngồi tù, ba đứa trẻ sẽ đối mặt với tương lai vô định khi nội ngoại hai bên đã già, không biết còn sức khỏe lẫn tiền bạc để nuôi chúng nên người hay không", ông Bảy nói.

