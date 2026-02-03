Giấu 7 cây vàng trong hộp lọc gió xe bán tải

Nghệ AnHồ Văn Thủy bị cáo buộc giấu 7 cây vàng trong hộp đựng lọc gió của động cơ ôtô bán tải, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam.

Ngày 3/2, Thủy, 34 tuổi, trú xã Quỳnh Sơn, đang bị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nghi can Thủy (góc phải) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 2/2, khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại cửa khẩu Thanh Thủy, xã Kim Bảng (trước đây thuộc huyện Thanh Chương), Thủy bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Hải quan cửa khẩu kiểm tra ôtô bán tải biển số Nghệ An vì nghi chở hàng cấm.

Quá trình soát xét, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp đựng lọc gió của động cơ xe có cất giấu 7 cây vàng (khoảng 263,16 gram), đựng trong túi vải.

Hộp đựng lọc gió của ôtô bán tải được Thủy mở ra, giấu 7 cây vàng bên trong. Ảnh: Hùng Lê

Thủy khai số vàng trên được sàng lọc trong quá trình khai thác cát tại Lào, sau đó đúc thành miếng, cất giấu tại vị trí kín đáo của ôtô để vận chuyển trái phép về Việt Nam bán kiếm lời.

Đức Hùng