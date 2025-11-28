Giấu 60.000 viên ma túy trong lán nương gần biên giới

Điện BiênThào A Pháng mua 60.000 viên ma túy tổng hợp cùng 300 gram heroin giấu ở lán nương của gia đình và bị bắt giữ khi đang trên đường mang hàng đi bán.

Ngày 28/11, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết vừa bắt Pháng, 43 tuổi, trú bản Đề Pua, xã Si Pa Phìn, để làm rõ hành vi liên quan đến ma túy.

Pháng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Khánh Hà

Pháng khai mua 60.000 viên ma túy tổng hợp cùng 300 gram heroin của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực biên giới rồi mang về lán nương của gia đình ở xã Si Pa Phìn cất giấu.

Chiều tối 27/11, Pháng lấy số ma túy này đưa đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc và bị lực lượng Bộ đôi biên phòng bắt quả tang tại km 06 quốc lộ 145B, thuộc bản Đề Pua, xã Si Pa Phìn.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu 10 bánh hình hộp chữ nhật được bọc bên ngoài bằng lớp giấy chống ẩm màu vàng. Bên trong mỗi bánh có 30 gói nylon màu xanh chứa các viên màu hồng mang ký hiệu WY...

Phạm Dự