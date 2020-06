Giật cửa ôtô, khống chế hai cô gái

Hà NộiNguyễn Ngọc An lao tới mở cửa chiếc Mercedes vừa đỗ ở sảnh công ty, dùng dao khống chế hai cô gái trong xe, yêu cầu chuyển tiền ảo chơi game cho anh ta.

Ngày 29/6, bị Công an huyện Chương Mỹ tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản, An khai quen hai nạn nhân trong lúc cùng chơi game trên mạng. Khi biết hai cô có khoảng 100.000 USD trong tài khoản tiền ảo, An bắt xe từ tỉnh Bình Phước ra Hà Nội để tìm cách cướp tài sản. Anh ta mua dao, dây dù, găng tay, thuốc gây mê, thuốc kích dục.

An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau 5 ngày theo dõi, An nắm được lịch trình sinh hoạt của hai cô nên lên kế hoạch cướp. Khoảng 19h30 ngày 1/6, An rình dưới sảnh công ty và khi thấy hai cô vừa mở cửa ôtô Mercedes thì bất ngờ lao tới giật cửa xe. An dùng dao khống chế yêu cầu cô gái cầm lái, ép chạy xe theo yêu cầu của hắn.

Trên đường đi, An ép tấp xe vào lề đường, dùng dây trói hai nạn nhân nằm ghế phía sau, rồi tự lái xe đi theo hướng từ quận Hà Đông về tỉnh Hòa Bình. Dọc đường đi, An liên tục đe doạ, ép hai nạn nhân chuyển số trong tài khoản game cho anh ta, nếu không sẽ giết chết.

Đến khu vực thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, hai cô gái thấy An sơ hở tự cởi trói cho nhau và nhào lên tóm áo, thít cổ hắn. Bất ngờ bị phản đòn, An dừng xe và tự giật tung áo, bỏ chạy bộ về hướng Hà Đông.

Phạm Dự