Giáo viên được hoàn tiền học 'nâng chuẩn'

Thầy cô đã tự túc học cao đẳng, đại học để "nâng chuẩn" theo Luật Giáo dục sau ngày 1/7/2020 sẽ được địa phương hoàn lại tiền học phí.

Nội dung trên nằm trong Nghị định sửa đổi, bổ sung lộ trình nâng chuẩn giáo viên từ mầm non đến THCS của Chính phủ (Nghị định 311/2025), được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tối 9/12.

Luật giáo dục hiện hành, hiệu lực từ 1/7/2020, quy định giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm; giáo viên tiểu học và THCS có bằng đại học trở lên. Trước kia, yêu cầu chỉ là bằng trung cấp và cao đẳng. Vì thế, hơn 250.000 giáo viên chưa đạt, phải nâng chuẩn, hạn cuối vào năm 2030.

Thầy cô thuộc diện này vốn được địa phương cử đi học và chi trả kinh phí. Tuy nhiên, thời điểm đó, nhiều giáo viên chủ động bỏ tiền túi học lên cao đẳng, đại học để nhanh chóng đạt chuẩn. Theo Nghị định mới, những người được cấp bằng sau ngày 1/7/2020 sẽ được truy lĩnh số học phí đã nộp, không gồm chi phí học và thi lại.

Với nhóm giáo viên mầm non đã có bằng đại học, UBND cấp tỉnh sẽ tham mưu HĐND quyết định mức chi trả, song không thấp hơn mức học phí từ trình độ trung cấp lên cao đẳng. Hạn hoàn thành là 31/12/2027.

Ngoài ra, khi học nâng chuẩn, giáo viên mầm non đang làm việc ở nhóm, lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ là con công nhân sẽ được hỗ trợ thêm ít nhất 800.000 đồng/người/tháng.

Giáo viên, học sinh trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, trong một giờ học, tháng 10/2025. Ảnh: Đức Hùng

Một điểm mới nữa của Nghị định 311 là bỏ phương thức đấu thầu đào tạo giáo viên trong việc nâng chuẩn. Hai hình thức còn lại là địa phương giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cơ sở đào tạo. Giáo viên có thể chủ động học nâng chuẩn, nếu địa phương không đủ điều kiện mở lớp theo hai hình thức trên.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến cuối năm học 2024-2025, tỷ lệ giáo viên mầm non, tiểu học đạt chuẩn khoảng 92%, THCS gần 95%, đều tăng khoảng 1-2% so với năm học trước.

Cả nước hiện có khoảng 1,25 triệu giáo viên. Trong đó, bậc tiểu học đông nhất (hơn 400.000), bậc mầm non và THCS đều có hơn 300.000 người, còn lại ở hệ THPT.

Thanh Hằng