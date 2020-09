Giáo viên tiếng Anh chia sẻ cách chinh phục kỳ thi IELTS

Anh Đặng Trần Tùng là tác giả của gần 100 video hướng dẫn tự học IELTS trên Youtube và trang cá nhân Facebook với 100.000 lượt theo dõi. Anh sở hữu Fanpage The Dang Vlog chia sẻ các kiến thức về IELTS với hơn 50.000 lượt theo dõi.

Đặng Trần Tùng cho ra mắt cuốn sách "How to crack the IELTS Speaking Test Part 1" và "How to crack the IELTS Writing Vol.1" với hơn 200.000 cuốn bán ra.

Trung tâm luyện thi IELTS The IELTS Workshop có các khoá học dành cho người mới bắt đầu đến 7.0+.

Tham khảo thêm các khoá học của The IELTS Workshop tại đây.