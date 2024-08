Giáo Viên PTE Helper được cấp chứng chỉ giảng dạy PTE quốc tế

Toàn bộ giáo viên của PTE Helper tham gia khóa đào tạo chuyên sâu của tổ chức Pearson và nhận chứng chỉ giảng dạy quốc tế PTE.

Trong tháng 5 và 6 các giáo viên của Trung tâm luyện thi PTE Helper đã tham gia khóa đào tạo chuyên sâu của Pearson mang tên The PTE Academic Trainer Professional Badging Course. Đây là chương trình đào tạo hàng năm của Pearson, thiết kế đặc biệt cho các giáo viên PTE khu vực Đông Nam Á, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và chuẩn hóa kỹ năng đào tạo.

Sau nhiều buổi học tập và nghiên cứu, ngày 7/8, toàn bộ đội ngũ giáo viên PTE Helper tham gia đã đạt chứng nhận PTE Trainer từ Pearson. "Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của trung tâm, khẳng định chất lượng giảng dạy và sự đầu tư bài bản trong công tác đào tạo", đại diện PTE Helper cho biết.

Các giáo viên của Trung tâm luyện thi PTE Helper tại khóa đào tạo chuyên sâu của Pearson. Ảnh: PTE Helper

Để đạt chứng chỉ PTE Trainer từ Pearson, các giáo viên của PTE Helper phải trải qua quá trình đào tạo và đánh giá khắt khe. Đội ngũ giáo viên từ hai trụ sở TP HCM và Hà Nội đã tham gia hai đợt tập huấn. Các giáo viên được học về kiến thức nền tảng của kỳ thi PTE, tiêu chí chấm điểm, các phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

Không dừng lại ở lý thuyết, giáo viên phải vận dụng kiến thức đã tiếp thu và kết hợp với kinh nghiệm để soạn một bài giảng PTE hoàn chỉnh. Bài giảng này sau đó được áp dụng vào lớp học thực tế, kết quả thu được sẽ được gửi lại cho Pearson đánh giá.

Trong suốt chương trình tập huấn còn diễn ra nhiều hoạt động làm việc nhóm và thực hành, thi cử. Qua đó, giáo viên PTE Helper không chỉ cần vững kiến thức chuyên môn, mà còn phải thể hiện được khả năng truyền đạt, phân tích câu hỏi, giải quyết vấn đề trong lớp học và lập kế hoạch giảng dạy hiệu quả. "Điều này đồng nghĩa với việc học viên của PTE Helper sẽ được học từ những giáo viên có chứng chỉ quốc tế, đảm bảo tiếp cận những phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả", đại diện PTE Helper cho hay.

Một buổi học trong khóa đào tạo của Person. Ảnh: PTE Helper

Theo triết lý đào tạo của PTE Helper, quá trình học hỏi là một phần thiết yếu của cuộc sống, việc học tiếng Anh không chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn mà còn là một phương tiện để phát triển kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày và tương lai.

Ông Nam, Trưởng phòng đào tạo trung tâm PTE Helper, chia sẻ, nhiều bạn thường có tâm lý ngại học tiếng Anh, coi đây chỉ là một bước cần thiết để đạt chứng chỉ cho mục đích du học hoặc định cư. Nhưng nếu các bạn hiểu rằng tiếng Anh là một công cụ giao tiếp hàng ngày, là chìa khóa để mở ra nhiều cơ hội trong cuộc sống, thì động lực học sẽ mạnh mẽ hơn. "Đa phần, các bạn chưa nhìn nhận đúng bản chất của tiếng Anh, và đó là lý do khiến việc học trở nên khó khăn và thiếu hứng thú", ông Nam nói thêm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tập thể lãnh đạo và đội ngũ PTE Helper đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm học viên, tạo ra môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự chủ động và yêu thích trong việc học tiếng Anh. Thay vì chỉ coi tiếng Anh là một công cụ để đạt mục tiêu, trung tâm khuyến khích học viên nhìn nhận việc học ngôn ngữ như một phần không thể thiếu của cuộc sống, là một quá trình khám phá và trải nghiệm.

Phương pháp đào tạo S.P.A.R.K của PTE Helper

Phương pháp S.P.A.R.K không chỉ là một phương pháp luyện thi PTE, mà còn là một hành trình khám phá và chinh phục tiếng Anh. Được xây dựng dựa trên triết lý "To live is to learn, and to learn is to live", phương pháp này giúp học viên khơi lại khả năng học tập cốt lõi, tạo nền tảng cho việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống và sự nghiệp.

S - Strategic coaching (Chiến thuật khoa học)

Mỗi học viên được xây dựng một lộ trình học tập cá nhân hóa, phù hợp với năng lực và mục tiêu cá nhân. Thay vì ôn thi dồn dập, nội dung kiến thức được phân bổ từ dễ đến khó, kết hợp với luyện tập liên tục và nhận góp ý từ giáo viên.

Phương pháp này nhằm giúp học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả, tránh bị áp lực bởi khối lượng kiến thức lớn. Theo đại diện trung tâm, phương pháp hiệu quả nhất cho những học viên có nền tảng kém hoặc bận rộn.

P - Practical learning (Giáo trình thực chiến)

Giáo trình của PTE Helper được thiết kế để học viên có thể áp dụng kiến thức ngay vào thực tế. Ngoài thường xuyên áp dụng hoạt động nhóm, bắt cặp đa dạng giúp học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tiến bộ cùng nhau. Trung tâm còn cho học viên làm quen với các đề thi PTE từ sớm thông qua công cụ luyện thi mô phỏng chân thực. Việc này giúp học viên làm quen với format bài thi, giảm bớt áp lực tâm lý và tự tin hơn khi vào phòng thi.

Đội ngũ giáo viên của PTE Helper. Ảnh: PTE Helper

A - Accessible technology (ứng dụng công nghệ AI)

Trung tâm ứng dụng triệt để công nghệ AI vào nâng cao chất lượng đào tạo. Cụ thể, hệ thống AI sẽ tự động chấm điểm và đưa ra những phản hồi chi tiết, giúp học viên nhanh chóng nhận biết và khắc phục sai sót. Nhờ đó, học viên có thể luyện tập và cải thiện kỹ năng hiệu quả, ngay cả khi không có sự hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên.

Ngoài giờ làm bài trên ứng dụng AI, học viên còn được hỗ trợ thông qua tổng đài học thuật và hệ thống học tập trực tuyến Mylearning. Các hệ thống có sự kết hợp khoa học giữa công nghệ và con người, đảm bảo mọi thắc mắc và khó khăn đều được giải quyết.

R - Role model inspiration (học tập truyền cảm hứng)

Không chỉ là một trung tâm luyện thi, PTE Helper còn là một cộng đồng học tập sôi động. Đội ngũ giáo viên thường xuyên tổ chức các buổi workshop chuyên sâu, chia sẻ mẹo làm bài và truyền cảm hứng cho học viên. Nhóm cộng đồng với lượng thành viên đông đảo cũng là nơi học viên có thể kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ những người đã thi PTE thành công. Những hoạt động này giúp học viên tự tin chinh phục kỳ thi và nuôi dưỡng đam mê học tập.

K - Knowledge from mistakes (học từ lỗi sai)

Học từ lỗi sai là chìa khóa nâng cao điểm số. Suốt lộ trình học tập, giáo viên sẽ phân tích chi tiết từng bài làm, chỉ ra điểm cần cải thiện và hướng dẫn cách khắc phục cụ thể thông qua nhận xét bằng cả văn bản và giọng nói.

Số lần sửa bài không giới hạn. Học viên càng chăm chỉ nộp bài, càng có nhiều cơ hội được thầy cô sửa bài và nâng cao điểm số. Phương pháp này đã giúp hàng chục nghìn học viên PTE Helper cải thiện kỹ năng và vượt mục tiêu mong đợi.

Giáo Viên PTE Helper được cấp chứng chỉ giảng dạy PTE quốc tế Hành trình học tập online của một học viên PTE Helper.

Thế Đan