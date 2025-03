Giáo viên, phụ huynh chia sẻ về iSMART English Champion

Giáo viên, phụ huynh nhận định, iSMART English Champion - Be Global góp phần nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy niềm đam mê học tập và giúp học sinh khám phá khả năng tiềm ẩn.

Sau 10 năm thực hiện, cuộc thi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia. Chị Lê Thị Thu Hồng (TP HCM), phụ huynh có con tham gia iSMART English Champion 2024 chia sẻ, chương trình không chỉ mang đến kiến thức, mà còn giúp con rèn luyện kỹ năng toàn diện để bước vào thế giới rộng lớn hơn.

Những thí sinh xuất sắc của cuộc thi iSMART English Champion 2024. Ảnh: iSMART

Bà Chu Ánh Vân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (quận 10, TP HCM) cũng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc trang bị kỹ năng thiết yếu cho học sinh, chuẩn bị hành trang để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Theo bà, iSMART English Champion là một sân chơi ý nghĩa giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, tư duy phản biện và sự tự tin trong giao tiếp.

"Tôi rất tự hào khi có nhiều học sinh tham gia và thể hiện xuất sắc trong cuộc thi. Điều này cho thấy tinh thần học tập chủ động, khát khao khám phá tri thức và sẵn sàng hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam", bà nói thêm.

Bên cạnh đó, iSMART English Champion còn là diễn đàn để học sinh tiếp cận những vấn đề thực tiễn, nâng cao nhận thức xã hội và phát triển tư duy phản biện. Mùa giải năm nay có chủ đề "Let's Talk" khai thác những vấn đề thời sự đang thu hút sự quan tâm lớn như bạo lực học đường, môi trường và sức khỏe cộng đồng, khuyến khích thí sinh bày tỏ quan điểm và đề xuất giải pháp phù hợp. Khi chủ động nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và thấu hiểu thực tế, các em có thể nâng cao hiểu biết, dần hình thành trách nhiệm của những công dân toàn cầu, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Thí sinh giao lưu cùng chuyên gia trong cuộc thi. Ảnh: iSMART

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, thí sinh iSMART English Champion đã chinh phục nhiều mục tiêu lớn, từ thành tích trong khuôn khổ cuộc thi đến hành trình nâng cao tri thức và hội nhập toàn cầu.

Nguyễn Tuấn Kiệt - Á quân Bảng C toàn quốc 2024 chia sẻ, em đã rất lo lắng khi đối mặt với những thử thách như tranh biện hay bài kiểm tra nói. Tuy nhiên, em đã cố gắng hết sức và vượt qua.

"Khoảnh khắc đó dạy em rằng chỉ cần có dũng khí và quyết tâm, không gì là không thể", Kiệt nhấn mạnh.

Sau 10 năm, iSMART English Champion - Be Global, do iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tổ chức, trở thành sân chơi tranh tài tiếng Anh uy tín. Trong mùa giải thứ 10, iSMART English Champion 2025 thu hút 82 nghìn thí sinh, tăng gấp 8 lần so với mùa đầu tiên.

Cuộc thi đang bước vào chặng nước rút khi 480 gương mặt xuất sắc sẵn sàng bước vòng 3. Phát biểu khai mạc vòng Ba. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, iSMART English Champion mang đến cho học sinh cơ hội rèn luyện bản lĩnh, tư duy và kỹ năng tiếng Anh, hành trang để trở thành công dân toàn cầu.

"Dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là các em đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách chính mình và không ngừng học hỏi", bà nói thêm.

Thí sinh tham gia iSMART English Champion 2025. Ảnh: iSMART

Theo bà, trước ngưỡng cửa hội nhập, thế hệ trẻ Việt Nam cần kiến thức vững vàng và những kỹ năng thiết yếu như tư duy phản biện, giao tiếp quốc tế và khả năng thích ứng linh hoạt. Trong bối cảnh đó, iSMART English Champion hướng tới tạo nên bệ phóng cho các em trang bị bản lĩnh của công dân toàn cầu. Qua từng mùa giải, cuộc thi chắp cánh ước mơ, giúp nhiều thế hệ học sinh khai phá tiềm năng.

Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động ngày càng đề cao năng lực thực tiễn, iSMART Education cũng nỗ lực tạo ra sự thay đổi trong cách giúp học sinh Việt tiếp cận tiếng Anh. Thông qua những sân chơi như iSMART English Champion, học sinh có thể bước vào môi trường phát triển kỹ năng quan trọng hơn điểm số. Qua từng vòng thi, các em học hỏi để làm chủ tư duy, phát triển khả năng giao tiếp và sẵn sàng hội nhập.

Thiên Minh