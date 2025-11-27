Giáo viên phổ thông được học về sở hữu trí tuệ

Việc trang bị kiến thức sở hữu trí tuệ cho giáo viên diễn ra trong bối cảnh, tài sản trí tuệ được xem là công cụ cạnh tranh tầm quốc gia.

Tại hội thảo tập huấn quốc tế do Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Học viện WIPO tổ chức tuần này, các chuyên gia nhấn mạnh người làm công tác giáo dục cần trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ để có thể tích hợp vào nội dung giảng dạy.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó cục trưởng Sở hữu trí tuệ, đánh giá, tài sản trí tuệ "đang trở thành công cụ chiến lược quan trọng". Theo ông, đây không chỉ là lợi thế kinh doanh của các tập đoàn mà còn phản ánh năng lực sáng tạo và trình độ khoa học công nghệ của mỗi quốc gia. Vì thế, giáo dục ở bậc phổ thông là bước đi "không thể thiếu" nếu muốn phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ một cách bền vững.

Phó cục trưởng Sở hữu trí tuệ Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: Giang Phạm

Ông cho rằng, học sinh cần được tiếp cận khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ từ sớm, khi tư duy sáng tạo đang hình thành. "Việc này không chỉ giúp các em tôn trọng quyền mà còn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp", ông Giang nói.

Cùng quan điểm, bà Altaye Tedla Desta, Giám đốc Học viện WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, cho rằng việc nâng cao kiến thức về lĩnh vực này cho các giáo viên cũng là giúp họ có "những kỹ năng của thế kỷ 21".

Theo bà, Việt Nam có "thành tích đáng ghi nhận" khi duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo vượt xa trình độ phát triển trong 15 năm liên tiếp. Điều này phản ánh sự đầu tư của Việt Nam đối với giáo dục sở hữu trí tuệ và các chính sách hướng tới tương lai. Đây cũng là lý do WIPO chọn Việt Nam là địa điểm tập huấn quốc tế dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông khu vực ASEAN.

Các em học sinh trải nghiệm học tập với đồ chơi sáng tạo. Ảnh: Trọng Đạt

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN, kéo dài đến 28/11. Chương trình hướng tới việc trao quyền cho giáo viên, người xây dựng bài giảng và nhà hoạch định chính sách giáo dục. Họ được học cùng các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ và cách đưa kiến thức đó vào chương trình học bằng phương pháp giảng dạy sáng tạo.

Chuỗi tập huấn diễn ra cùng lúc Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ. Tại phiên thảo luận sáng 24/11, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết mục tiêu của luật mới là đưa tài sản trí tuệ trở thành tài sản kinh tế của doanh nghiệp, có thể dùng làm tài sản bảo đảm vay vốn. Quan điểm của ông là "sở hữu trí tuệ phải trở thành công cụ cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp và quốc gia".

Trong bối cảnh đó, giáo viên phổ thông được xem là một trong những mắt xích quan trọng để chính sách đi vào thực tế. Khi giáo viên hiểu và dạy đúng, học sinh sẽ sớm hình thành ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết tạo ra giá trị từ ý tưởng và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp bằng tài sản trí tuệ.

Trọng Đạt

