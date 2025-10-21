Giáo viên ở Đà Nẵng trúng Jackpot gần 180 tỷ đồng

Anh N.V.H, giáo viên đang sống ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot gần 180 tỷ đồng và làm từ thiện hơn 2,5 tỷ sau nhận giải.

Chiều 21/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 kỳ mở thưởng thứ 1.249 (ngày 30/19), với trị giá hơn 179 tỷ đồng. Giải thưởng này đã được tích lũy qua 2,5 tháng.

Người may mắn trúng giải là anh N.V.H, đang làm giáo viên tại TP Đà Nẵng. Anh mua vé trúng thưởng qua kênh đại lý truyền thống tại 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải.

Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, anh H nhận về khoảng 162 tỷ đồng. Anh cũng trích hơn 2,5 tỷ đồng để làm từ thiện thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh N.V.H - giáo viên ở Đà Nẵng - nhận giải Jackpot 1 trúng ngày 30/9, chiều 21/10. Ảnh: Vietlott

Anh H. kể rằng từng ra đại lý dò vé thông qua thiết bị kiểm tra, trong đó thấy có một vé trúng giải cao nhất hơn 179 tỷ, nhưng anh không tin mình trúng giải. Về đến nhà, anh kiểm tra lại trên website và gọi điện đến tổng đài Vietlott. Khi được tổng đài viên chúc mừng và hướng dẫn ra Hà Nội nhận giải, anh mới tin mình đã trúng giải thưởng hơn trăm tỷ đồng. Anh cho biết sẽ sử dụng số tiền này hợp lý, cẩn trọng để cuộc sống của gia đình, người thân được tốt hơn.

Vietlott năm nay được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu doanh thu có thuế đạt 8.750 tỷ đồng, lãi trước thuế 305 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.023 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, công ty xổ số này đạt doanh thu bán hàng 4.565 tỷ đồng, tăng hơn 12% cùng kỳ. Lãi trước thuế cũng tăng gần 16% lên mức trên 244 tỷ. Như vậy, sau một nửa chặng đường, Vietlott hoàn thành lần lượt hơn 52%, 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao.

Tính đến nay, hệ thống phân phối của Vietlott hơn 6.620 thiết bị đầu cuối để bán vé trực tiếp và hơn 3 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại.

Anh Tú