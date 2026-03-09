Giáo viên Mỹ thiệt mạng trong trò chơi khăm của 5 học sinh

Thầy giáo Jason Hughes không may bị một chiếc xe tông phải sau khi phát hiện nhóm học sinh quậy phá bên ngoài nhà mình lúc nửa đêm.

Khoảng 23h40 ngày 5/3, Jason Hughes, giáo viên toán tại trường trung học North Hall, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhà riêng ở thành phố Gainesville, bang Georgia. Khi ra kiểm tra, thầy giáo 40 tuổi phát hiện nhóm thiếu niên đang dùng các cuộn giấy vệ sinh để phủ trắng khu đất nhà mình như một trò chơi khăm.

Khi Jason bước ra khỏi nhà, nhóm học sinh chạy khỏi hiện trường.

Theo cáo buộc, Jason đã vấp ngã và bị chiếc xe bán tải do Jayden Wallace, 18 tuổi, điều khiển tông phải, cán qua người. Jayden và hai người khác đã dừng lại để kiểm tra tình trạng của Jason, sơ cứu cho đến khi nhân viên y tế đến đưa vào bệnh viện.

Jason qua đời vì vết thương tại Trung tâm Y tế Northeast Georgia ở Gainesville vào 6/3.

Jason Hughes và vợ Laura đều là giáo viên toán tại trường trung học North Hall. Ảnh: Facebook

Sau cái chết của thầy giáo, Jayden phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội lái xe gây chết người cấp độ một, lái xe liều lĩnh, xâm nhập trái phép và xả rác trên tài sản tư nhân. Jayden đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại 1.950 USD.

Bốn thiếu niên 18 tuổi khác là đồng phạm trong vụ chơi khăm đã bị bắt bên ngoài nhà Jason ngay đêm đó, bị buộc tội xâm nhập trái phép và xả rác bừa bãi, tất cả đều là tội nhẹ.

Jayden Wallace bị bắt sau vụ chơi khăm biến thành thảm kịch. Ảnh: Fox5

Jason qua đời để lại vợ Laura, cũng là giáo viên toán tại trường và hai con. Nhà trường cho biết Jason là người thầy được học sinh và đồng nghiệp yêu mến, kính trọng, luôn hòa đồng với mọi người và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.

Hiện chưa rõ lý do nhà của cặp vợ chồng này lại bị nhắm mục tiêu. Theo nhà chức trách, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tuệ Anh (theo Nypost, The Sun)