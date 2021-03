Giáo viên mầm non TP HCM được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng

Giáo viên mầm non mới ra trường ở TP HCM sẽ được hỗ trợ gần 3 triệu đồng mỗi tháng (100% lương cơ sở), tỷ lệ này là 70% và 50% trong hai năm tiếp theo.

Nội dung được đề cập trong Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2014 của HĐND thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non được kỳ họp 24 HĐND TP HCM khoá IX thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng 23/3. Hiện, hàng năm TP HCM tuyển khoảng 600 giáo viên mầm non, kinh phí hỗ trợ cần 20 tỷ đồng mỗi năm.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan báo cáo tờ trình tại kỳ họp, sáng 23/3. Ảnh: Hữu Công

Trước đó, báo cáo tờ trình, Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan cho biết từ năm học 2020-2021, giáo viên mầm non mới ra trường không được hỗ trợ theo Nghị quyết 01/2014 (100% lương cơ sở năm đầu, 70% và 50% hai năm tiếp theo) của HĐND TP HCM. Việc này khiến nhiều giáo viên không yên tâm công tác, nguồn giáo viên mầm non của TP HCM bị giảm.

Cũng theo ông Hoan, dù thành phố có chính sách hỗ trợ chung cho công chức, viên chức theo Nghị quyết 03/2018. Tuy nhiên giáo viên mầm non mới tốt nghiệp là nhóm có thu nhập thấp, gần 3 triệu đồng mỗi tháng, thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

"Công việc đặc thù của ngành nặng nhọc, số lượng trẻ mỗi lớp đông, suốt từ sáng đến chiều tối không có điều kiện cải thiện thu nhập", ông Hoan nói.

Học sinh mầm non của trường mầm non Củ Chi (thị trấn Củ Chi, TP HCM) được các giáo viên cho vui chơi, ăn uống, học tập tại trường, tháng 6/2020. Ảnh:Quỳnh Trần.

Với hơn 1.000 trường mầm non, 3.000 nhóm nhà trẻ và khoảng 10.000 lớp mẫu giáo, TP HCM đang thiếu hơn 11.000 giáo viên mầm non, riêng khu vực công lập thiếu hơn 3.000 người. Lương thấp, công việc áp lực khiến nhiều giáo viên mầm non bỏ việc, chuyển nghề.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2017 về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn. Theo đó, hợp đồng giáo viên mầm non (dưới 12 tháng) có mức hỗ trợ bằng lương tối thiểu vùng I (hơn 4,42 triệu đồng) trong 9 tháng.

Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng.

Hiện, TP HCM còn thiếu 871 giáo viên mầm non hợp đồng và cần thêm 3.561 nhân viên nuôi dưỡng. Tổng kinh phí hỗ trợ nhóm này khoảng 11 tỷ đồng mỗi năm.

Hữu Công