Giáo viên mầm non Mỹ cho trẻ uống thuốc xổ để nghỉ ở nhà

MỹKhai quá tải vì trông nhiều trẻ, cô giáo 23 tuổi cho trẻ uống thuốc xổ để phụ huynh thấy con ốm phải dến đón ngay, đỡ việc cho mình.

Yizel Juarez, 23 tuổi, một nhân viên trông trẻ ở thành phố Chicago, bang Illinois, bị cáo buộc đã cho nhiều trẻ nhỏ uống thuốc xổ dạng kẹo nhai vì cảm thấy "quá tải" với công việc. Cô ta bị cáo buộc đã cho các bé uống thuốc, nói dối rằng đó là kẹo, để các bé có thể được cho về nhà, do trung tâm giữ trẻ có quy định trẻ bị ốm phải được cho về nhà chăm sóc trong ít nhất 24 giờ.

Một người mẹ cho biết con cô đã bị đau bụng dai dẳng trong nhiều tuần mà không được giải thích nguyên nhân. Đứa bé 17 tháng tuổi đã được gửi đến nhà trẻ từ mùa hè năm ngoái. Cũng vào khoảng thời gian đó, cô giáo Yizel Juarez bắt đầu làm việc ở đó.

Cô giáo mầm non Yizel Juarez thừa nhận cho trẻ uống thuốc xổ để phụ huynh đến đón bớt con về, giảm tải công việc cho cô. Ảnh: Fox

Người mẹ, giấu tên, nói: "Chúng tôi nghĩ có thể đó là virus, nhưng kết quả là âm tính".

Trong nhiều tuần, phụ huynh đã tìm kiếm câu trả lời. Các bác sĩ nhanh chóng loại trừ nhiều bệnh tật và nhiễm trùng. Nhiều phụ huynh thậm chí còn đổi loại sữa công thức cho con mình nhưng dường như không có tác dụng.

Sau nhiều báo cáo từ các bậc phụ huynh, cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Khi này các bé tại trường bất ngờ chuyển sang bị táo bón đồng loạt. Bác sĩ cho hay, đó là tác dụng phụ của việc ngừng sử dụng thuốc xổ".

Các quan chức thuộc Sở Cảnh sát Thành phố St. Charles cho biết cô giáo trẻ sau đó đã tự trình diện tại đồn cảnh sát địa phương. Cô ta bị buộc tội Cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân dưới 13 tuổi và Gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe của trẻ em.

Cảnh sát sau đó đã xác định được 3 nạn nhân, tất cả đều dưới 2 tuổi. Cha của một đứa trẻ nói thêm: "Tôi không biết nói gì. Cứ nghĩ rằng con mình sẽ được an toàn ở nhà trẻ, vậy mà lại gặp phải chuyện bất ngờ như thế này. Thật đau lòng. Thật kinh khủng."

Yizel Juarez đang theo học ngành giáo dục mầm non tại Đại học Bắc Illinois và hiện đã bị sa thải khỏi trung tâm giữ trẻ The Learning Experience. Chính quyền đang kêu gọi bất cứ ai có thêm thông tin hãy trình báo.

Hải Thư (Theo CBS, Daily Mirror)