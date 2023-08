Giáo viên mầm non được hỗ trợ hơn 160 triệu đồng

Hưng YênGiáo viên mầm non trúng tuyển vào trường công, cam kết làm việc 10 năm được hỗ trợ 162 triệu đồng mỗi người.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cuối tháng 7 ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học trúng tuyển vào các trường công lập của tỉnh kể từ ngày 1/8.

Theo đó, mức hỗ trợ với giáo viên mầm non cao nhất - 162 triệu đồng một người. Giáo viên tiểu học được hỗ trợ 108 triệu đồng. Đây là hỗ trợ một lần, bằng tiền mặt. Người nhận hỗ trợ phải cam kết làm việc ít nhất 10 năm tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, kể từ ngày được tuyển dụng.

Nếu vi phạm cam kết hoặc bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc, họ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên, chính sách này được thực hiện đến cuối năm 2023, kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh. Giáo viên mầm non, tiểu học chuyển từ tỉnh khác đến hoặc được tuyển dụng trước đó không thuộc diện hỗ trợ.

Cô giáo trang trí lớp, đón trẻ đến trường sau 9 tháng học trực tuyến, tại trường mầm non 19/5, quận 1, TP HCM, hồi tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Với mức chi này, Hưng Yên là địa phương có chính sách hỗ trợ một lần tốt nhất cả nước với giáo viên mầm non, tiểu học tuyển dụng mới.

Trước đó, TP HCM tiên phong trong việc này. Từ năm 2021, thành phố đã chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non mới ra trường ba triệu đồng mỗi tháng, trong năm đầu công tác. Tỷ lệ này hai năm tiếp theo là 70% và 50%. Với giáo viên mầm non ký hợp đồng dưới một năm, mức hỗ trợ là hơn 4,4 triệu đồng một tháng, trong 9 tháng.

Còn tại Vĩnh Long, HĐND hồi tháng 5 thông qua chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non công lập với mức 540.000 đồng một tháng. Các địa phương còn lại hầu hết thực hiện theo quy định chung của nhà nước, ngoài lương, giáo viên nhận thêm phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề (35-50% lương cơ bản).

Tính đến cuối năm 2022, cả nước thiếu hơn 100.000 giáo viên, khoảng một nửa ở bậc mầm non. Trong khi đó, số sinh viên chọn học cao đẳng, đại học mầm non mỗi năm khoảng 6.000 người. Theo các chuyên gia, lý do là nghề giáo viên mầm non vất vả, áp lực cao, nhưng tiền lương với người mới vào nghề thấp, chỉ khoảng 3,7 triệu đồng mỗi tháng.

Bình Minh