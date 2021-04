Giáo viên IELTS 9X chia sẻ mẹo học từ vựng hiệu quả

Thầy James Nguyễn, cố vấn học thuật của hệ thống IELTS Fighter hướng dẫn cách học từ vựng bằng flashcard.

Cùng với ngữ pháp, từ vựng là một trong những yếu tố cốt lõi tạo tiền đề cho việc phát triển ngôn ngữ toàn diện của người học. Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng David A.Wilkins còn nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn từ vựng: "Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed" (Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền tải, không có từ vựng, chẳng thông tin nào được truyền tải cả).

Số lượng từ vựng tiếng Anh là rất lớn (Google và một nghiên cứu của đại học Havard cho rằng Tiếng Anh có 1.022.000 từ). Vậy học bao nhiêu từ vựng là đủ? Theo thống kê của các học giả trên thế giới, được đăng tải trên trang từ điển uy tín, để sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong môi trường học thuật, người học cần nắm chắc ít nhất 3000 từ vựng phổ thông (The Oxford 3.000), và khoảng 1.000 từ vựng xoay quanh các chủ đề học thuật cơ bản.

Những lỗi sai khi học từ vựng

Chịu ảnh hưởng từ cách học từ vựng truyền thống trước đây, thầy James Nguyễn cho rằng, nhiều bạn học dễ mắc những sai lầm khi ghi chép từ vựng như:

- Chỉ ghi từ tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt dẫn đến chỉ học được nghĩa của từ, khó khăn trong việc vận dụng vào đời sống và khó nhận biết các từ liên quan khi gặp trong ngữ cảnh khác.

- Sử dụng một cuốn sổ dày để ghi từ vựng, chú trọng nạp thêm từ vựng nhưng không tạo thói quen ôn tập lại từ đã học dẫn đến lượng từ mới tuy tăng lên mỗi ngày nhưng sẽ không được ghi nhớ lâu trong bộ não. Theo biểu đồ "Đường quên lãng" (The forgetting curve) của nhà tâm lý học người Đức Hermann Ebbinghaus, chúng ta lãng quên đến hơn một nửa kiến thức thu nạp sau một giờ và sau một ngày, lượng thông tin ghi nhớ được giảm xuống chỉ còn hơn 30%.

Biểu đồ "Đường quên lãng".

- Ghi từ vựng không theo chủ đề và không hệ thống hóa gây bất tiện cho việc phân loại và tốn nhiều thời gian trong việc tìm kiếm, tra cứu lại các từ vựng đã ghi chép sau này.

Phương pháp học từ vựng qua flashcard

Thầy James Nguyễn cho rằng, học qua flashcard là phương pháp quen thuộc lại khắc phục được những khó khăn, vướng mắc và sai lầm mà học viên hay mắc phải được đề cập bên trên.

Flashcard sẽ bao gồm đầy đủ những thông tin liên quan đến từ mới như nghĩa của từ, phiên âm, từ loại, các dạng khác của từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và ví dụ. Từ đó học viên sẽ hiểu sâu về từ vựng và xâu chuỗi được trường từ vựng 5-10 từ liên quan

Hơn nữa, flashcard nhỏ gọn và tiện lợi để mang đi bất cứ đâu và ôn tập bất cứ khi nào. Để khắc phục lượng kiến thức bị hao mòn ảnh hưởng bởi Đường quên lãng, Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng (The spaced repetition) đã được chứng minh về tính hiệu quả trong việc giúp người học nâng cao khả năng ghi nhớ nhờ việc chia giai đoạn để lặp lại thông tin.

Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng.

Các flashcards có thể được tùy ý sắp xếp theo các hệ thống phân loại, thuận tiện cho việc hệ thống hóa từ vựng theo chủ đề. Ví dụ: giấy màu khác nhau cho các chủ đề khác nhau, hoặc dùng móc xâu lại, ghi tên chủ đề ra tờ bìa.

Nếu muốn tự tay làm bộ flashcard của riêng mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn làm bộ flashcard chuẩn và tối ưu hóa về kiến thức của IELTS Fighter.

