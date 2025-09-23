Giáo viên dạy thêm giờ được trả lương gấp rưỡi, tối đa 200 tiết

Mỗi tiết dạy thêm ngoài định mức, giáo viên được trả bằng 150% tiền lương một tiết dạy thông thường, tối đa 200 tiết một năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/9 ra thông tư về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ (số tiết dạy ngoài định mức được giao) với giáo viên ở trường công lập.

Cụ thể, mọi thầy cô có thể nhận tiền dạy thêm giờ mà không bị ràng buộc bởi điều kiện nào. Trước đây, theo thông tư liên Bộ Giáo dục, Nội vụ và Tài chính từ năm 2013, thầy cô chỉ được nhận khoản này khi trường hoặc bộ môn thiếu người, có giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc đi công tác.

Ngoài ra, tổng số tiết dạy thêm được chi trả mỗi năm học không quá 200. Nếu giáo viên dạy quá số này do thiếu người, hiệu trưởng phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Điểm này mới so với dự thảo hồi tháng 5. Khi đó, Bộ không tính số tiết mà tính theo giờ (150-225 giờ mỗi năm).

Cách tính như sau:

Tiền lương một tiết dạy thông thường của giáo viên mầm non, phổ thông = (Tổng lương 12 tháng/định mức giờ dạy một năm) * (Số tuần dạy/52).

Tiền lương một tiết của giảng viên đại học, cao đẳng = (Tổng lương 12 tháng/định mức giờ dạy một năm) * (Định mức tiết dạy một năm tính theo giờ hành chính/1760 giờ) * (44 tuần/52 tuần).

Tiền lương một tiết dạy thêm = Tiền lương một tiết dạy thông thường x 150%.

Hiện, định mức giờ dạy của giáo viên phổ thông trung bình là 15-23 tiết mỗi tuần, còn với giảng viên cao đẳng, đại học là 210-350 tiết một năm.

Bộ cho biết kinh phí trả lương dạy thêm giờ lấy từ nguồn của trường. Các trường căn cứ điều kiện thực tế để thanh toán hoặc tạm ứng tiền này cho thầy cô theo tháng, theo học kỳ hoặc năm học.

Giáo viên trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM trong một tiết học tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm