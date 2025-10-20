Giáo viên cả nước chia sẻ về 'Tiếng nói Xanh'

Nhiều giáo viên đánh giá cuộc thi "Tiếng nói Xanh" là bệ phóng cho hành trình sống xanh, sống bền vững của giới trẻ Việt Nam, thúc đẩy phát triển ý tưởng thành hành động.

Thầy Lê Viết Hà - Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đà Nẵng) chia sẻ, học sinh không chỉ tham gia Tiếng nói Xanh vì phần thưởng hay rèn luyện kỹ năng, mà còn để hình thành nhận thức về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi học tập, sinh sống, để thành phố sạch đẹp, tốt hơn.

Tại Cần Thơ, cô Hà Thị Thu Phương, giáo viên trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cũng nhận định cuộc thi giúp học sinh phát triển toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến thái độ sống.

"Tiếng nói Xanh giúp các em tự tin hơn trong việc trình bày suy nghĩ, thể hiện tư duy, quan điểm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân", cô Phương chia sẻ.

Trong khi đó, cô Hà Giang, giáo viên Hệ thống giáo dục Sky-Line (Đà Nẵng) đánh giá Tiếng nói Xanh là sân chơi trí tuệ giúp giới trẻ nhìn nhận vấn đề xã hội qua góc nhìn cá nhân.

"Các bạn có thể quan sát qua lăng kính của mình để nhận ra đâu là vấn đề xã hội, đâu là câu chuyện mình có thể đóng góp bằng sức trẻ, ý tưởng và khả năng của mình. Tôi tin rằng cuộc thi sẽ là bệ phóng, bước đệm quan trọng để các bạn bắt đầu hành trình xanh ấy", cô chia sẻ.

Cô Hà Giang cùng học sinh trường TH-THCS-THPT Sky-Line tham gia sự kiện roadshow cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa ba. Ảnh: Vingroup

Đồng quan điểm, cô Vũ Thị Liên Hoa - Hiệu trưởng trường Song ngữ liên cấp Greenfield (Hưng Yên) nhấn mạnh, qua cuộc thi, học sinh sẽ nhận thức rõ hơn thế nào là cuộc sống xanh để hành động. "Các em cần cất lên tiếng nói của thế hệ mình, lan tỏa tới gia đình - tức là cả thế hệ trước và thế hệ sau - để cùng hướng tới tương lai xanh, cuộc sống xanh", cô khẳng định.

Bên cạnh đó, Tiếng nói Xanh còn mang đến cho thí sinh cơ hội học hỏi từ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hùng biện - tranh biện, giúp các em rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm. Trong mùa ba, ban tổ chức còn áp dụng thể thức tranh biện Nghị viện Anh (British Parliamentary) ở bảng Tiếng Anh, giúp học sinh rèn kỹ năng lập luận, phản biện theo chuẩn quốc tế, tự tin bước vào các sân chơi toàn cầu.

"Cuộc thi sẽ giúp học sinh phát huy tiềm năng bản thân, tự tin đứng trước đám đông để trình bày ý tưởng và bảo vệ quan điểm của mình", thầy Nguyễn Hoài Thanh (trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ) nhận định. Theo thầy, kiến thức và kỹ năng tích lũy từ cuộc thi sẽ trở thành hành trang quý giá, hỗ trợ các em mở rộng cơ hội nghề nghiệp và trưởng thành hơn trên con đường phía trước.

Thầy Nguyễn Hoài Thanh chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: Vingroup

Từ góc nhìn của giáo viên trực tiếp giảng dạy, cô Trần Thị Thanh Thúy - trường THPT Chuyên Vị Thanh, Cần Thơ, cho rằng Tiếng nói Xanh mang đến trải nghiệm vượt ra ngoài bài học lý thuyết. Đây là nơi các em có thể đối mặt và dùng tiếng nói, cũng như kiến thức của mình để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề môi trường hiện nay.

Không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT, Tiếng nói Xanh còn ghi dấu sự đồng hành của những người thầy, người cô tận tâm, là hậu phương dẫn dắt và tiếp lửa cho hành trình xanh của thế hệ trẻ.

"Chúng tôi tìm hiểu kỹ về cuộc thi để có thể hướng dẫn và đi cùng các em trên mọi chặng đường", cô Hà Thị Thu Phương (Cần Thơ) bổ sung.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là dự án thuộc chương trình Giáo dục Xanh và nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023-2028. Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh THPT trên cả nước.

Sau hai mùa tổ chức, Tiếng nói Xanh thu hút gần 6.000 thí sinh đến từ hàng trăm trường THPT ở 33 tỉnh thành. Tổng giá trị giải thưởng của mùa ba lên đến gần 18 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký dự thi là từ ngày 15/9 đến hết ngày 31/10.

Nhật Lệ