Giáo viên bị hiệu trưởng thu lại một nửa tiền thưởng

Bắc NinhCho rằng tiền thưởng Nghị định 73 là "trên trời rơi xuống", một hiệu trưởng yêu cầu giáo viên nộp lại 50% để trường "trả nợ" và cho vào "quỹ tham quan".

Sáng 30/1, lãnh đạo phường Từ Sơn xác nhận đã yêu cầu Hiệu trưởng trường Mầm non Đình Bảng 2 trả lại toàn bộ tiền đã thu và làm báo cáo kiểm điểm. Phường cũng giao các đơn vị liên quan xử lý cán bộ theo quy định sau khi xác minh sự việc.

Cô Hoài, giáo viên của trường kể hồi cuối tháng 12/2025, cô và đồng nghiệp phấn khởi vì được tiền thưởng theo Nghị định 73. Với mức "hoàn thành tốt nhiệm vụ", cô nhận được 8,8 triệu đồng, nhóm "hoàn thành xuất sắc" được nhận 11 triệu.

Tuy nhiên, chưa kịp vui vì nhận thưởng "bằng cả tháng lương", cô Hoài bất ngờ vì hiệu trưởng yêu cầu trích lại tiền. Ban đầu trường đưa ra tỷ lệ nộp lại theo bậc thang 30-50% tương ứng với mức xếp loại. Sau nhiều lần tranh cãi tại các cuộc họp, mức nộp lại được "chốt" là 4,4 triệu đồng mỗi người, không phân biệt thành tích.

Khi đó, lãnh đạo trường cho rằng đây là khoản tiền "trên trời rơi xuống" nên cần trích lại để trường... trả nợ các khoản chi trong năm và sung vào quỹ tham quan.

"Tôi thấy điều này vô lý và hết sức bức xúc", cô Hoài nói. Cô cho biết thêm, giáo viên nhận thưởng qua chuyển khoản nhưng khi nộp lại phải đưa tiền mặt. Với hơn 20 giáo viên, tổng số tiền nộp về trường ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Song, đây không phải lần đầu sự việc này diễn ra. Năm ngoái, trong lần đầu nhận thưởng Nghị định 73, cô Hoài được khoảng 4 triệu và phải nộp lại một triệu với lý do tương tự.

"Lúc đó tôi không biết đây là tiền thưởng gì, hiệu trưởng cũng không giải thích, bảo nộp lại để chi cho các hoạt động nên cũng nộp", cô cho hay. "Nhưng cả một năm, chúng tôi không nhận được giải ngân của khoản này, mà năm nay tiếp tục phải nộp lại nên rất bất bình".

Nghị định 73 có hiệu lực từ tháng 7/2024, quy định quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp) để chi cho các thành tích đột xuất hoặc kết quả xếp loại hàng năm. Năm nay, nhiều giáo viên biên chế trên cả nước nhận mức thưởng phổ biến từ 10 đến 14 triệu đồng.

Trường Mầm non Đình Bảng 2. Ảnh: Nguyễn Hà

Thanh Hằng

*Tên giáo viên đã được thay đổi