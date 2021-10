Giáo viên bế học sinh vượt suối vì lũ cuốn trôi mố cầu

Kon TumCác giáo viên Tiểu học xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei được phân công trực và bế từng học sinh qua đoạn cầu bị hỏng.

6h15 ngày 21/10, thầy Vũ Văn Thanh và Lăng Xuân Quỳnh đã đứng sẵn ở dưới mố cầu sâu hơn 2 m, bị nước lũ cuốn trôi tuần trước. Khi học trò đến, hai thầy giáo có nhiệm vụ bế các em qua đoạn cầu bị hỏng.

Giáo viên bế học sinh vượt suối Giáo viên bế từng em học sinh qua mố cầu bị lũ cuốn trôi. Video: Ngọc Oanh

Buổi sáng họ có mặt lúc 6h15 và 11h, chiều 13h và 16h45 để hỗ trợ học sinh đến và tan trường. Mỗi lần cả hai thầy bế khoảng 100 em trong hơn một tiếng. Còn lại những em lớn tự đi hoặc được bố mẹ dẫn qua. "Đây là ngày thứ tư các giáo viên phải bế học sinh qua suối, tuy mệt nhưng đảm bảo an toàn cho học trò", thầy Thanh, giáo viên thể chất, nói.

Cây cầu bêtông ở thôn Đăk Rế dài khoảng 20 m, rộng 4 m bắc qua suối Đăk Môm, là tuyến đường đến trường duy nhất của hơn 200 em học sinh trên địa bàn. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm sạt lở, cuốn trôi mố cầu.

"Hiện nước suối còn lớn nên nhà trường đã phân công hai thầy giáo túc trực bế các em nhỏ đi và về", thầy Phạm Anh Tuấn, Hiệu phó trường Tiểu học Mường Hoong cho hay.

Mỗi lần hai thầy giáo bế khoảng 100 em qua đoạn cầu hỏng. Ảnh: Ngọc Oanh

Chính quyền xã Mường Hoong đã báo cáo lên huyện để có phương án hỗ trợ kinh phí, khắc phục sự cố ở cầu Đăk Môn và các điểm sạt lở khác trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân trong xã.

Năm ngày trước, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đạt từ 80 - 280 mm. Mưa to đã gây sạt lở đất, lũ và ngập lụt ở huyện Đăk Glei, Kon Rẫy, Đăk Hà, Kon Plông. Nhiều tuyến đường ở 4 huyện này bị sụt lún, sói lở, gây ách tắc giao thông.

