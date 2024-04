Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Myanmar và phiến quân

Đụng độ giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang bùng phát trở lại ở khu vực gần biên giới với Thái Lan, sau một tuần tương đối yên ắng.

Padoh Saw Taw Nee, phát ngôn viên lực lượng nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU), ngày 20/4 cho biết nhóm đang giao tranh với quân chính phủ Myanmar ở thị trấn Myawaddy, giáp biên giới Thái Lan.

Đơn vị quân đội Thái Lan đồn trú ở biên giới hai nước cùng ngày nói một lực lượng đang tấn công binh sĩ Myanmar ẩn náu dưới cây cầu hữu nghị nối Myawaddy với thị trấn Mae Sot của Thái Lan, song không đề cập tên của nhóm vũ trang.

"Giao tranh đang diễn ra và chưa có tổn thất nào được ghi nhận", Lực lượng Đặc nhiệm Rajamu của Thái Lan viết trên Facebook.

Lực lượng này cho biết binh sĩ Myanmar bị đối phương dùng thiết bị bay không người lái (drone) tập kích. Cây cầu đã bị đóng và các binh sĩ Thái Lan đang trong trạng thái cảnh giác cao.

Vị trí Myawaddy (chấm đỏ), bang Kayin, đông nam Myanmar. Đồ họa: Google Maps

Theo đài truyền hình NBT của Thái Lan, quân nổi dậy sử dụng súng máy 40 mm và dùng drone thả 20 đầu nổ nhằm vào lực lượng gồm khoảng 200 binh sĩ Myanmar. Một tài xế địa phương nói giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô thị trấn Myawaddy.

Một số phương tiện truyền thông Thái Lan cho biết khoảng 200 người Myanmar đã vượt biên để tìm nơi ẩn náu tạm thời tại nước này. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tuyên bố Bangkok đang theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo nếu cần thiết.

"Tôi không muốn bất kỳ cuộc đụng độ nào như vậy gây ảnh hưởng tới tính toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ biên giới và sự an toàn của người dân", ông Thavisin nhấn mạnh. Thủ tướng Thái Lan không đề cập thông tin người tị nạn Myanmar vượt biên.

Giới chức Myanmar chưa bình luận về thông tin.

Thành viên lực lượng KNU tuần tra tại Myawaddy hôm 12/4. Ảnh: Irrawaddy

Giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng KNU bùng phát tại thị trấn này hồi đầu tháng, khiến lực lượng Myanmar phải rút khỏi thị trấn. Một số binh sĩ sau đó tới ẩn náu ở cây cầu nối Myawaddy với thị trấn Mae Sot.

Việc rút quân khỏi Myawaddy được coi là đòn giáng mạnh với quân đội Myanmar, vốn đã chịu nhiều thất bại trong những tháng gần đây.

Thị trấn biên giới Myawaddy là trung tâm thương mại lớn và có vai trò rất quan trọng với chính quyền quân sự nước này. Ước tính giá trị giao thương qua Myawaddy trong 12 tháng qua là 1,1 tỷ USD.

Trước khi giao tranh bùng phát trở lại hôm 20/4, tình hình tại Myawaddy khá yên ắng. Người dân cho biết không nghe thấy tiếng giao tranh nào trong một tuần qua.

Myanmar chìm trong xung đột kể từ khi quân đội nước này tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hồi năm 2021. Bà đang thụ án tù 20 năm do bị cáo buộc hàng chục tội danh, trong đó có vi phạm đạo luật về bí mật quốc gia, tham nhũng và gian lận bầu cử. Các lãnh đạo thế giới và nhà hoạt động dân chủ đã nhiều lần kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho bà.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)