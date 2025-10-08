Giao thông rối loạn trong mưa ngập ở TP HCM

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi tại TP HCM từ 16h30 kéo dài đến 18h30 khiến nhiều tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh, khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức cũ) ngập sâu. Tại đường Đỗ Xuân Hợp, dưới dâng cao lút bánh xe khiến nhiều người chật vật đi lại.