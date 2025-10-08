Giao thông rối loạn trong mưa ngập ở TP HCM

Lúc 18h30, hai tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Điện Biên Phủ đoạn dưới ga Tân Cảng (quận Bình Thạnh cũ) dẫn lên cầu Sài Gòn ken đặc phương tiện. Xe máy, ôtô phải nhích từng chút một để di chuyển.
Mưa lớn trút xuống nhiều nơi tại TP HCM từ 16h30 kéo dài đến 18h30 khiến nhiều tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh, khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức cũ) ngập sâu. Tại đường Đỗ Xuân Hợp, dưới dâng cao lút bánh xe khiến nhiều người chật vật đi lại.
Ở đoạn nước dâng cao hơn nửa mét, nhiều xe bị chết máy hàng loạt. Người dân phải bì bỡm lội nước trong mưa lớn để tìm nơi sửa xe.
Tại một số nơi ngập sâu, ôtô chạy qua lại tạo nhiều đợt sóng mạnh quật ngã người đi xe máy. Hai mẹ con đi trên xe tay ga bị sóng đánh trôi về phía vỉa hè trên đường Đỗ Xuân Hợp.
Một xe người bị ngã xe ngay đầu ôtô qua lại đã vội kéo xe lên để tránh va chạm giao thông.
Không chỉ xe máy, ôtô cấp cứu bị nước tràn vô pô cũng bị chết máy dừng giữa đường.
Mưa lớn ngay trong giờ tan tầm cũng khiến tình trạng giao thông tại các giao lộ rối loạn.
Tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, nhiều tuyến đường Điệp Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng ken đặc xe máy, ôtô. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ, dẫn từ quận 1 về TP Thủ Đức cũ hàng ngàn ôtô, xe máy xếp hàng dài khoảng một km chen chúc nhau nhích từng chút để đi chuyển.
Nhóm phóng viên