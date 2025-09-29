Giao thông Mỹ ngày càng nhiều 'cái đầu nóng'

Dữ liệu mới cho thấy số vụ va chạm giao thông tăng với 96% tài xế thừa nhận có thói quen lái xe hung hăng.

Một nghiên cứu mới từ Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA) được công bố vài ngày trước xác nhận rằng thói quen lái xe hung hăng không chỉ đang gia tăng mà hầu như tất cả tài xế đều tiềm ẩn hành vi này ở một mức độ nào đó.

Nghiên cứu thừa nhận rằng việc định nghĩa lái xe hung hăng và những cơn thịnh nộ trên đường không hề đơn giản. Nghiên cứu đã phải vật lộn để phân biệt hai khái niệm này, và hầu hết, họ tóm tắt lại bằng định nghĩa sau: "Bất kỳ hành vi lái xe không an toàn nào được thực hiện một cách cố ý, với ý định xấu hoặc coi thường an toàn, và gây ảnh hưởng đến người khác".

Vậy thế nào được coi là hung hăng?

Ví dụ, chạy quá tốc độ trên đường vắng thì không tính, nhưng chạy quá tốc độ trên đường cao tốc có lưu lượng giao thông cao thì được tính. Về số liệu: 96% tài xế thừa nhận đã lái xe hung hăng trong năm 2024. Còn 92% thừa nhận đã chạy quá tốc độ hoặc cắt ngang các phương tiện khác.

Kể từ năm 2016, số vụ lấn làn xe khác đã tăng 67%. Số vụ bóp còi xe vì tức giận tăng 47%. 11% người được hỏi thừa nhận có hành vi bạo lực như va chạm với xe khác hoặc đối đầu với tài xế khác.

Giao thông Mỹ ngày càng nhiều 'chiếc đầu nóng' Video: Ying Tan

Video trên ghi lại cảnh một chiếc BMW vọt lên và chặn đường một xe khác, vào tháng 3/2024 ở New York. Tài xế BMW bước xuống, tấn công đối phương đang ngồi trong cabin. Lát sau, người còn lại cũng bước xuống, mở cửa sau của chiếc BMW nhưng xe chạy đi khiến người đàn ông này bị kẹp giữa hai ôtô. Nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Những biểu hiện của hành vi lái xe hung hăng có thể là vượt đèn đỏ, không để xe khác nhập làn hoặc rời khỏi làn, bấm còi, chạy quá tốc độ, không dùng đèn xi-nhan, chạy ở làn khẩn cấp, nháy pha, bám đuôi xe khác.

Một đại diện của AAA cho biết: "Lái xe có thể là một trải nghiệm căng thẳng do hành vi của những người khác trên đường và cách bạn phản ứng với các tình huống khác nhau. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hầu như tất cả tài xế đều gặp phải các dạng hành vi lái xe hung hăng khác nhau, và nhiều người trong số họ lái xe rất hung hăng".

Mặc dù một số hành vi nhất định có sự gia tăng, nhưng vẫn có những khía cạnh cải thiện. Tình trạng bám đuôi xe khác đã giảm 24% kể từ năm 2016, và việc la hét vào tài xế khác giảm 17%. Nghiên cứu cũng kết luận rằng phép lịch sự và cách cư xử trên đường có thể là yếu tố bảo vệ chống lại hành vi lái xe hung hăng.

Liệu một số loại xe có ảnh hưởng đến hành vi lái xe không?

Điều thú vị là nghiên cứu cũng chỉ ra rằng loại xe cũng có vai trò nhất định. Tài xế xe tải cỡ lớn, xe thể thao và môtô có mức độ hung hăng cao hơn, một số thậm chí còn thừa nhận họ cảm thấy mạnh mẽ hoặc thống trị hơn khi cầm lái những chiếc xe này.

AAA khuyến nghị nếu không may rơi vào tình huống đối đầu với những tài xế nêu trên, nên rời đi sớm để giảm bớt căng thẳng. Đừng giao tiếp bằng mắt, đừng ra hiệu bằng cử chỉ, và đừng phản ứng với những tài xế hung hăng khác. Hãy để những người như vậy đi qua và rời khỏi tình huống. Và nếu tình hình leo thang ngoài tầm kiểm soát, bước cuối cùng rất rõ ràng: gọi 911.

Mỹ Anh