Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn

Đoạn đường Lê Đức Thọ trước sân Mỹ Đình biến thành biển nước. Hàng trăm phương tiện dồn lên khu vực cao để tránh ngập. Ảnh: Việt Anh
Hai làn đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh ngập sâu. Đường Lê Trọng Tấn nối khu đô thị VinSmart với Nam An Khánh cũng chìm trong nước, nhiều xe ngập lút bánh. Ảnh: Trần Thảo Nhi
Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy ngập sâu, nhiều xe chết máy. Ảnh: Võ Thạnh
Đường Mỹ Đình ngập tới gần yên xe. Ảnh: Nguyễn Giang
Hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ trên đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Tùng
Ôtô chạy tạo thành sóng lớn trên đường Trần Thái Tông. Một số xe chết máy được cứu hộ di dời. Ảnh: Quỳnh Trần
Bà Bùi Ngọc Quỳnh cõng con qua đoạn đường ngập trước phường Cầu Giấy cho biết, sáng đưa con đi học, trời mưa lớn phải bỏ xe. Đi sau bà Quỳnh, một phụ nữ dắt xe chết máy bị ngã do sóng nước. Ảnh: Thanh Tùng
Nước ngập tới đầu gối ở phố Dịch Vọng, Cầu Giấy khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Gạch
Tại quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi xe để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính
Nước ngập gần yên xe máy trên phố Trần Bình. Ảnh: Viết Tuân
Thanh niên bỏ giày, lội bộ trên vỉa hè quốc lộ 6 để tránh ngập. Ảnh: Gia Chính
Giao thông tê liệt trên đường Nguyễn Trãi ở cả hai hướng do một số đoạn nước ngập sâu tới nửa mét. Nhân viên môi trường phải cắm biển thoát nước. Ảnh: Phạm Chiểu
Dòng xe nối dài hơn một km trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu
Hàng loạt tuyến đường Hà Nội ngập sâu. Video: Mạnh Phú - Lộc Việt
Nhóm phóng viên