Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn

Nhiều tuyến phố Thủ đô ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, sáng 26/8.

Đoạn đường Lê Đức Thọ trước sân Mỹ Đình biến thành biển nước. Hàng trăm phương tiện dồn lên khu vực cao để tránh ngập. Ảnh: Việt Anh

Hai làn đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh ngập sâu. Đường Lê Trọng Tấn nối khu đô thị VinSmart với Nam An Khánh cũng chìm trong nước, nhiều xe ngập lút bánh. Ảnh: Trần Thảo Nhi

Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy ngập sâu, nhiều xe chết máy. Ảnh: Võ Thạnh

Đường Mỹ Đình ngập tới gần yên xe. Ảnh: Nguyễn Giang

Hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ trên đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Tùng

Ôtô chạy tạo thành sóng lớn trên đường Trần Thái Tông. Một số xe chết máy được cứu hộ di dời. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Bùi Ngọc Quỳnh cõng con qua đoạn đường ngập trước phường Cầu Giấy cho biết, sáng đưa con đi học, trời mưa lớn phải bỏ xe. Đi sau bà Quỳnh, một phụ nữ dắt xe chết máy bị ngã do sóng nước. Ảnh: Thanh Tùng

Nước ngập tới đầu gối ở phố Dịch Vọng, Cầu Giấy khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Gạch

Tại quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi xe để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính

Nước ngập gần yên xe máy trên phố Trần Bình. Ảnh: Viết Tuân

Thanh niên bỏ giày, lội bộ trên vỉa hè quốc lộ 6 để tránh ngập. Ảnh: Gia Chính

Giao thông tê liệt trên đường Nguyễn Trãi ở cả hai hướng do một số đoạn nước ngập sâu tới nửa mét. Nhân viên môi trường phải cắm biển thoát nước. Ảnh: Phạm Chiểu

Dòng xe nối dài hơn một km trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu

Hàng loạt tuyến đường Hà Nội ngập sâu. Video: Mạnh Phú - Lộc Việt

