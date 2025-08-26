Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn

Tại quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi xe để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính