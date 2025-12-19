Giao tài khoản hẹn hò cho bố mẹ

MỹSau bữa tối chủ nhật hàng tuần, gia đình Danielle Allen quây quần trước tivi, cùng nhau la ó hoặc reo hò khi duyệt hồ sơ tìm bạn trai cho cô.

Thay vì giấu kín chuyện tình cảm, Danielle, 31 tuổi, quyết định "cược một ván": Để bố mẹ và anh chị em tham gia sàng lọc đối tượng trên ứng dụng Bumble sau thời gian dài cô tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc nhưng vô vọng.

Với sự tham gia của "hội đồng cố vấn gia đình", các tiêu chí chọn bạn trai trở nên khắt khe hơn. Mẹ của Danielle, bà Susan Lovelle, chỉ ưu tiên những người đàn ông sự nghiệp ổn định và viết đúng chính tả. Chị gái cô tìm kiếm người thích mạo hiểm, trong khi bố cô soi xét những dấu hiệu xung đột tính cách. Cả nhà chỉ thống nhất một điều: loại ngay những ai không muốn mối quan hệ nghiêm túc (một vợ một chồng).

"Chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều", Danielle nói. Cô cũng thường xuyên phải phản đối lựa chọn của mẹ mình - người vốn thích những chàng trai chải chuốt, mặc đồ hiệu Gucci, điều mà Danielle cho là không phù hợp với sở thích leo núi của cô.

Danielle Allen (ngoài cùng bên phải), cùng bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Danielle Allen

Dù vậy, việc để người thân can thiệp cũng giúp Danielle bớt áp lực và giữ cái nhìn thực tế. Gần đây, một nhà côn trùng học được cả nhà đánh giá cao đã biến mất (ghosting) ngay khi bà Susan đăng nhập để kiểm tra. "Tôi rất đau lòng. Cả nhà đều sẽ tổn thương nếu biết chuyện này", bà Susan chia sẻ.

Danielle không phải trường hợp duy nhất. Trong bối cảnh người dùng các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Hinge ngày càng kiệt sức vì thao tác "quẹt" liên tục nhưng ít kết quả, nhiều người trẻ đã nhờ cậy phụ huynh. Ngược lại, các bậc cha mẹ cũng muốn bảo vệ con trước những hồ sơ khoe mẽ hoặc phản cảm.

Mẹ của Lilah Vanke từng đề nghị chi tiền mua gói tài khoản cao cấp để giúp con gái lọc bớt hồ sơ xấu. Một số người khác, như ông Sergio Perera, bố của cô Mariana, lại nổi tiếng trên TikTok nhờ sự thẳng thắn khi giúp con chọn người yêu.

"Giáo viên dạy thay à? Không có tiền", ông Sergio lẩm bẩm khi lướt qua một hồ sơ, nhưng mắt sáng lên khi thấy ứng viên khác cao 1,88 m.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Sự can thiệp tưởng chừng thô bạo này lại thường mang về "trái ngọt". Khi Mariana định loại một chàng trai người Anh vì nhắn tin chậm, bố cô khuyên hãy kiên nhẫn. Kết quả, họ đã thành đôi. Kể từ đó, Mariana chia sẻ mọi chuyện tình cảm với bố, trừ những vấn đề quá riêng tư.

Với Catherine Sturgill, 29 tuổi, việc mẹ giúp chỉnh sửa hồ sơ và gợi ý kết nối với Jordan - một huấn luyện viên golf - đã giúp cô tìm được người phù hợp. Khi ra mắt, Jordan nhanh chóng hòa nhập vì cùng sở thích golf với bố cô và có gu ăn mặc giống hệt chồng bà. "Ít nhất cũng có người chú ý đến hồ sơ của anh", Jordan nói vui khi biết mình được "nhạc mẫu" chấm.

Còn với Danielle, dù chưa tìm được ý trung nhân sau khi thử cả dịch vụ mai mối, cô vẫn kiên trì với cách làm này. Cô xem trải nghiệm cùng gia đình như một hình thức giải trí giúp bản thân tỉnh táo hơn.

"Nếu cả gia đình tôi đều nói người này không ổn, tôi sẽ không để tình yêu làm mờ mắt", cô nói.

Nhật Minh (Theo WSJ)