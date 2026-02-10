Giáo sư Trung Quốc đề xuất 'trừng phạt nghiêm khắc Panama'

Giáo sư Điền Phi Long, học giả nổi tiếng Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh nên xem xét biện pháp trừng phạt "nghiêm khắc" Panama sau vụ thu hồi cảng.

Giáo sư Điền Phi Long (Tian Feilong), phó hiệu trưởng trường luật thuộc Đại học Dân tộc Trung Quốc, trong bài bình luận đăng trên trang Guancha.cn, cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách "đẩy" Trung Quốc ra khỏi khu vực Mỹ Latin. Theo ông, mục đích của hành động này là nhằm "giành lợi thế" trước chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 4, SCMP ngày 9/2 đưa tin.

Điền Phi Long là học giả nổi bật ở Trung Quốc trong các vấn đề đối nội và đối ngoại, cũng như với vai trò tư vấn chính sách cho chính phủ. Ông thường xuyên đăng các bài bình luận trên Guancha, trang có trụ sở ở Thượng Hải, luôn ủng hộ mạnh mẽ đường lối cứng rắn của Bắc Kinh.

Ông Điền cho rằng Trung Quốc nên áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Panama sau khi Tòa án Tối cao nước này thu hồi quyền vận hành hai cảng chiến lược ở hai đầu kênh đào Panama của công ty CK Hutchison, có trụ sở tại Hong Kong.

Các container hàng hóa ở cảng ở Panama ngày 4/2. Ảnh: Reuters

Theo ông, Panama phải "trả giá đắt" với quyết định trên. Trung Quốc được cho là đã yêu cầu các công ty nhà nước ngừng đàm phán về các dự án mới tại Panama.

"Các bước tiếp theo có thể bao gồm những biện pháp trừng phạt và hình phạt bổ sung đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Panama", học giả Trung Quốc đề xuất.

Giáo sư này cáo buộc Mỹ "đứng sau" phán quyết của tòa án Panama, cho rằng Bắc Kinh cũng nên áp đặt biện pháp trừng phạt với những "đại diện" của Mỹ tại Panama, đồng thời áp trừng phạt thứ cấp với các bên liên quan của Mỹ.

Ông kêu gọi Trung Quốc gây áp lực ngược trong các lĩnh vực mà Mỹ "cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh" như thương mại, hàng hóa, công nghệ và các vấn đề toàn cầu.

"Chúng ta thậm chí có thể xem xét hoãn các thỏa thuận cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump và cân nhắc lại sự đồng thuận cùng các cơ chế thực thi hợp tác thương mại Mỹ - Trung", học giả Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo ông Điền, Trung Quốc có thể điều tra và trừng phạt bất kỳ thực thể nào "hỗ trợ Mỹ xâm phạm lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc, đảm bảo rằng các bên đó không thu lợi bất chính từ các sự kiện địa chính trị như vụ kênh đào Panama".

Chính phủ Panama và Mỹ chưa bình luận về phát biểu trên.

Tòa án Tối cao Panama ngày 29/1 ra phán quyết cho rằng các luật, văn bản nền tảng cho hợp đồng nhượng quyền giữa chính phủ Panama với Công ty Cảng Panama (PPC) về xây dựng, phát triển, vận hành, quản lý hai bến cảng ở hai đầu kênh đào Panama là "vi phạm hiến pháp" nước này.

PPC, công ty con của CK Hutchison, ký kết các hợp đồng này với chính phủ Panama từ thập niên 1990, cho phép họ khai thác cảng container Balboa ở đầu phía Thái Bình Dương của kênh đào, cùng cảng Cristobal ở đầu phía Đại Tây Dương.

Vị trí kênh đào Panama. Đồ họa: BBC

Thỏa thuận đã được tự động gia hạn vào năm 2021, cho phép PPC vận hành hai cảng chiến lược này thêm 25 năm. Tuy nhiên, Tổng thống Trump gần đây gây sức ép buộc Panama hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc và tăng vai trò kiểm soát của Mỹ đối với kênh đào.

Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc ngày 3/2 cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Panama "không có căn cứ pháp lý", thêm rằng Panama đang tự hủy hoại uy tín của mình và sẽ phải "trả giá đắt về chính trị và kinh tế", nhưng không nêu biện pháp cụ thể. PPC cũng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của tòa.

Ngọc Ánh (Theo SCMP, Reuters, Yahoo News)