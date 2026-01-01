Giáo sư Mỹ dùng cách thi 'cổ xưa' để chấm điểm sinh viên

Nhiều giáo sư Mỹ và Canada quay lại hình thức thi hỏi - đáp "cổ xưa" để xem sinh viên có thực sự hiểu bài hay không, khi việc lạm dụng AI ngày càng phổ biến.

Tại Đại học Wyoming, Mỹ, thay vì viết luận hay làm bài trắc nghiệm trên máy tính, sinh viên môn Tôn giáo của Giáo sư Catherine Hartmann phải đối mặt với thử thách: 30 phút đối thoại trực tiếp.

Bà Hartmann đã bắt đầu cải tổ cách đánh giá sinh viên từ năm ngoái. Bà yêu cầu sinh viên không sử dụng thiết bị điện tử trong lớp và thực hành thảo luận trong suốt học kỳ.

Trước kỳ thi, sinh viên được nhận danh sách các khái niệm trọng tâm. Nhiệm vụ của họ là giải thích và tranh luận một cách thuyết phục trước giáo sư để chứng minh sự hiểu biết sâu sắc về môn học.

Xu hướng này đang lan rộng khắp Bắc Mỹ. Mark Chin, Giáo sư Đại học Vanderbilt, Tennessee, vừa tổ chức đợt thi vấn đáp đầu tiên cho môn Khoa học dữ liệu. Nhận thấy AI cực kỳ nhạy bén trong việc giải các bài tập lập trình, ông Chin chọn cách cho sinh viên xem các đoạn mã sẵn có và yêu cầu họ giải thích chức năng của chúng ngay tại chỗ.

"Tôi muốn xem sinh viên có thực sự đọc và hiểu tài liệu hay không", ông chia sẻ.

Một lớp học tại Đại học Wyoming, Mỹ. Ảnh: University of Wyoming

Không chỉ xuất hiện ở các lớp học quy mô nhỏ, ở Đại học Western Ontario, Canada, các giáo sư đã tổ chức thi vấn đáp cho một lớp Kinh doanh với 600 sinh viên. Trong khi đó, Đại học California-San Diego, Mỹ, áp dụng hình thức này với 6 khóa học kỹ thuật quy mô lớn.

Theo khảo sát của Inside Higher Ed, 85% sinh viên thừa nhận dùng AI để lên ý tưởng hoặc chuẩn bị cho các bài kiểm tra ngắn. Ngoài ra, 25% dùng để hoàn thành bài tập. Một số giáo sư đã dùng các phần mềm phát hiện AI, song nhận thấy không phải lúc nào chúng cũng đưa ra kết quả đáng tin cậy.

Giáo sư Hartmann tâm sự, trước đây mỗi khi chấm bài luận, bà luôn cảm thấy mình đang phải "vào vai thám tử", đi tìm nội dung AI tạo ra. "Tôi không thích mối quan hệ đối đầu như vậy", bà nói.

Chuyển sang thi vấn đáp, các giáo sư lẫn sinh viên đều thấy tác động tích cực.

Sau 11 đợt thi vấn đáp, GS Chin nhận thấy dù sinh viên có chút căng thẳng ban đầu, song đã trả lời được những câu hỏi từng khiến họ chật vật vài tháng trước. Ông tin rằng học được một kỹ năng mới và khó vừa là mục đích, vừa là phần thưởng lớn nhất của hình thức kiểm tra này.

Carley King, sinh viên Đại học Illinois, thích thú vì được trình bày kiến thức thực chất rất nhanh, thay vì tốn nhiều thời gian thi viết hoặc làm bài luận.

Tricia Bertram Gallant, giám đốc Văn phòng Liêm chính Học thuật tại Đại học California-San Diego, khuyến nghị các khoa kiểm tra năng lực của sinh viên bằng cách hỏi-đáp ít nhất một lần.

"Những bài kiểm tra này không phải lúc nào cũng là phù hợp nhất, nhưng có thể rèn cho sinh viên khả năng nói rành mạch - kỹ năng có giá trị với hầu hết nghề nghiệp", bà nói thêm.

Khánh Linh (theo The Washington Post, The Rundown)