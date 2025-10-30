Giáo sư đầu tiên đạt kỷ lục 1 triệu lượt trích dẫn

CanadaYoshua Bengio, giáo sư Đại học Montreal là người đầu tiên trên thế giới chạm mốc một triệu lượt trích dẫn trên Google Scholar.

"Bố già AI" cũng là nhà nghiên cứu có số lượng trích dẫn cao nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Trong tổng số hơn 1.500 bài báo khoa học của ông, hai bài có lượt trích dẫn nhiều nhất là về Mạng đối nghịch tạo sinh và Học sâu, lần lượt vào năm 2014 và 2015. Cả hai đều ghi nhận hơn 100.000 lượt.

"Con số này cho thấy những nghiên cứu của giáo sư Bengio có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong lĩnh vực học sâu, là nền tảng cho vô số tiến bộ khoa học và công nghệ khác trên toàn thế giới", theo Hugo Larochelle, Giám đốc khoa học của Mila - Viện Trí tuệ nhân tạo Quebec, Canada.

Yoshua Bengio. Ảnh: Website Đại học Montreal

Yoshua Bengio sinh năm 1964 tại Paris, Pháp, trong một gia đình Do Thái có nguồn gốc từ Maroc. Cha mẹ ông di cư sang Pháp, sau đó chuyển đến Montreal, Canada khi ông ở tuổi thiếu niên.

Bengio nhận bằng Cử nhân kỹ sư, Thạc sĩ Khoa học Máy tính, và Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học McGill, Canada. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ vào năm 1991, ông tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Phòng thí nghiệm AT&T Bell.

Ông là người sáng lập và cố vấn khoa học của Viện Mila, cộng đồng hơn 1.300 nhà nghiên cứu. Ông cũng giữ vai trò cố vấn đặc biệt tại Viện Đánh giá Dữ liệu, chủ tịch viện Viện nghiên cứu tiên tiến về AI ở Canada.

Năm 2018, Bengio cùng Geoffrey Hinton và Yann LeCun được trao Giải Turing – được xem như giải Nobel trong lĩnh vực khoa học máy tính. Họ được xem là "ba trụ cột" đã đặt nền móng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của học sâu.

Cùng năm, ông được ghi nhận là nhà nghiên cứu máy tính có số lượt trích dẫn trong một ngày cao nhất. Năm 2019, ông được trao Giải thưởng Killam, một trong những giải uy tín nhất của Canada dành cho các nhà khoa học có đóng góp nổi bật.

Trong số 10 nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới, bốn người là chuyên gia trong lĩnh vực AI. Sau Bengio, giáo sư Geoffrey Hinton tại Đại học Toronto có 970.000 lượt trích dẫn; giáo sư Kaiming He tại MIT (Mỹ) có 750.000 lượt và Ilya Sutskever, đồng sáng lập OpenAI, có 700.000 lượt.

Kỷ nguyên AI bùng nổ đã khiến các trích dẫn bài báo trong lĩnh vực học sâu tăng trưởng mạnh. Trong giai đoạn 2010-2022, tổng số bài báo về AI trên toàn thế giới đã tăng gần gấp ba lần, từ 88.000 lên hơn 240.000.

Khánh Linh (Theo Cision, European Central Station, Montreal University)