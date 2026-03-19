Giáo sư đại học top đầu nhận 5.000 USD để 'chạy' suất học thạc sĩ

Hong KongMột cựu giáo sư bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 40.000 HKD (5.100 USD) và đút lót đồng nghiệp nhằm giúp một thí sinh vào chương trình thạc sĩ.

Ủy ban độc lập chống tham nhũng của Hong Kong (ICAC) cuối tuần trước cho biết ông Liu Hongbin, 63 tuổi, cựu giáo sư, trưởng khoa Hải dương học, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), cùng bạn là Priscilla Lam Pui-ling bị truy tố về tội thông đồng hối lộ công chức.

Theo điều tra, sự việc xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái. Ông Liu khi đó giữ chức giám đốc chương trình thạc sĩ ngành Sức khỏe và An toàn Môi trường, phụ trách đánh giá hồ sơ và phỏng vấn ứng viên.

ICAC cho biết ông Liu đã nhận 40.000 HKD (khoảng 134 triệu đồng) từ bà Lam để hỗ trợ một ứng viên được nhận vào chương trình. Song, người này không đáp ứng các yêu cầu nên bị từ chối.

Sau đó, ông Liu đã đưa tiền cho nhân viên tuyển sinh nhằm can thiệp vào quá trình xét duyệt hồ sơ nhập học. Hai người này đã từ chối và báo cáo vụ việc với nhà trường.

Ngoài ra, ông Liu còn đối mặt với hai cáo buộc khác về hành vi đưa hối lộ cho công chức.

"Liêm chính là nền tảng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đóng vai trò then chốt trong việc phát triển Hong Kong thành trung tâm giáo dục quốc tế", ICAC nhấn mạnh, khẳng định không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến tính minh bạch của hệ thống giáo dục.

Liu Hongbin, cựu giáo sư Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST). Ảnh: HKUST

HKUST cho biết tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống hối lộ và cũng "không khoan nhượng" với các hành vi vi phạm pháp luật.

"Mọi giảng viên và nhân viên đều phải đặc biệt thận trọng trong việc xử lý các tình huống có thể phát sinh xung đột lợi ích", nhà trường nói.

HKUST hiện là một trong những đại học hàng đầu tại Hong Kong, nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh doanh, cùng môi trường nghiên cứu và đào tạo mang tính cạnh tranh cao. Theo xếp hạng QS 2026, trường đứng thứ 6 Châu Á và nằm trong top 50 đại học hàng đầu toàn cầu.

Huyền Trang (Theo SCMP, RTKH, ICAC)