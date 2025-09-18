Giáo sư AI hàng đầu Nhật Bản dạy miễn phí cho sinh viên Việt Nam

Khoảng 1.500 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ học AI miễn phí dưới sự hướng dẫn của GS Yutaka Matsuo, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược AI của Thủ tướng Nhật Bản.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Global Consumer Intelligence (GCI), ra mắt tối 17/9, do Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với GS Yutaka Matsuo và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức.

GS Yutaka Matsuo hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo. Ông giảng dạy tại Đại học Tokyo - ngôi trường số 1 Nhật Bản, hạng 28 thế giới, theo THE. Ông còn là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược AI của Thủ tướng và là người sáng lập Hiệp hội Deep Learning (Học sâu) của Nhật Bản.

GS Yutaka Matsuo đã ra mắt hơn 20 đầu sách, 300 công trình nghiên cứu quốc tế và là cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn.

GS Yutaka Matsuo trong lễ ra mắt chương trình Global Consumer Intelligence (GCI) tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chiều 17/9. Ảnh: HUST

Khóa học do phòng nghiên cứu của GS Yutaka Matsuo thiết kế, gồm các học phần về Python, khoa học dữ liệu, học máy (Machine Learning) cùng nhiều ứng dụng thực tiễn của AI trong các lĩnh vực. Sinh viên học trong 14 buổi.

Ở phần lý thuyết, sinh viên học theo các video ghi hình sẵn. Còn phần thực hành, sinh viên học trực tuyến cùng các giảng viên Đại học Tokyo. Riêng buổi học đầu tiên tại Bách khoa Hà Nội, sinh viên được học trực tiếp với GS Yutaka Matsuo.

GS Yutaka Matsuo cho biết chương trình không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về AI mà còn giúp sinh viên biết cách phân tích dữ liệu thực tế, từ đó xây dựng các đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp.

"Chúng tôi muốn kết nối kỹ năng công nghệ với việc tạo ra giá trị kinh tế - xã hội", ông nói.

Học cùng khoảng 1.500 sinh viên Bách khoa Hà Nội còn có hơn 6.000 sinh viên từ 430 cơ sở giáo dục trên thế giới. Hoàn thành khóa học, các em được nhận chứng chỉ từ Đại học Tokyo và Bách khoa Hà Nội. Một số sinh viên xuất sắc sẽ được chọn thực tập tại phòng nghiên cứu Matsuo, do phía Nhật Bản tài trợ.

GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhìn nhận đây là cơ hội hiếm có để sinh viên của trường được học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới.

"Tôi mong các em hãy tận dụng tối đa cơ hội này, tiếp cận từng bài giảng với sự tò mò, đặt ra những câu hỏi khó, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình", ông Yêm nói. "Hãy suy nghĩ về cách áp dụng kiến thức các em tiếp thu để giải quyết những thách thức thực tiễn của Việt Nam cũng như của thế giới".

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong buổi ra mắt chương trình. Ảnh: HUST

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường hàng đầu cả nước trong khối công nghệ - kỹ thuật, quy mô đào tạo khoảng 38.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Ở bậc đại học, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cùng một số ngành nhóm Công nghệ thông tin luôn dẫn đầu về điểm chuẩn. Như năm nay, ngành này lấy 29,39/30 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Dương Tâm